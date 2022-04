Polícia Federal autua em flagrante um dos criminosos mais procurados do País

A prisão em Salgueiro do integrante de uma facção criminosa (PCC) foi feita em decorrência de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na BR 116, Km 32 quando o foragido estava dentro de um veículo Toyota de cor branca e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com os dados do seu irmão, utilizando uma foto sua no local da original. Após confirmação das irregularidades, o caso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro/PE para os procedimentos de polícia judiciária.

A perícia papiloscópica foi feita e confirmou a falsidade do documento, razão pelo qual o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime constante no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso – cujas penas variam de 2 a 6 anos de reclusão). Após a conclusão do flagrante e em razão da altíssima periculosidade do preso, foi montado um forte esquema de segurança para a imediata transferência dele para o sistema prisional em Recife onde ficará à disposição da Justiça Federal. O motorista que vinha dirigindo o veículo, foi ouvido e liberado em seguida em virtude de não constar nenhum impedimento em seu desfavor.

Além da habilitação falsa, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 11.500 reais, 03 (três) relógios rolex (avaliados em 150 mil reais cada, se forem originais), além de jóias (anel e colar)

O preso, um potiguar de 50 anos é considerado um dos principais fornecedores de drogas no Brasil e tem atuação nos estados da região sudeste, nordeste e países do mercosul. Ele estava foragido desde agosto de 2014 e figurava na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também havia em seu desfavor um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Justiça de São Paulo por diversos crimes tais como: tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A prisão só foi possível devido uma ação de inteligência operada pela Força-Tarefa coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais (Mossoró/RN, Cascavel/PR e Ponta Porã/MS), rodoviários federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e estaduais, atuando em cooperação técnica com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.