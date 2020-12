Polo Jeep alcança a marca de 350 mil Renegades produzidos

Um símbolo da presença da Jeep no Brasil, o Renegade alcançou a marca de 350 mil unidades produzidas no País. Além de ser vendido no mercado nacional, ele também é exportado para outros 12 países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. O verdadeiro SUV foi o primeiro modelo a ser fabricado no Polo Automotivo Jeep, em Pernambuco, inaugurado em 2015.

Localizado em Goiana, Pernambuco, o Polo Automotivo Jeep é a mais moderna unidade fabril da Fiat no mundo e um verdadeiro modelo global em termos de produtividade, inovação e padrões de qualidade.

Com capacidade para produzir 280 mil veículos por ano, o Polo Automotivo Jeep abriga também o Parque de Fornecedores com 16 empresas, ocupando uma área de 270 mil m². Opera em três turnos para produção do Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro, consolidando-se também como um importante polo exportador para a América Latina.

Até 2025, os recursos direcionados ao Polo Automotivo Jeep somarão R$ 7,5 bilhões. No plano de investimentos, destaca-se a ampliação do Parque de Fornecedores para atrair novas empresas para a região, resultando em mais oportunidades de emprego e novos negócios.