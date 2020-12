Escola Salesiana de Carpina reabre matrículas para o Ensino Médio

A Escola Salesiana Padre Rinaldi, em Carpina-PE, está com matrículas abertas para 2021. A grande novidade é a reabertura do Ensino Médio, que não estava sendo oferecido pela instituição desde o ano de 2016.

A proposta pedagógica do Colégio Salesiano para o Ensino Médio inclui horário integral, grade curricular de acordo com a nova BNCC, acompanhamento pastoral e psicopedagógico, material didático digital exclusivo, ateliê de redação, pré-iniciação científica e ensaio filosófico. A estrutura da escola conta, dentre outras coisas, com salas climatizadas, lousa interativa, capela, teatro, playground e quadra de esportes.

Aqueles que desejam integrar a rede salesiana de ensino, mas que não têm condições de arcar com 100% da mensalidade, podem aproveitar a parceria com o QUERO BOLSAS, que oferece um desconto de 30% na mensalidade para o ano inteiro. Interessados devem acessar o link a seguir: https://querobolsa.com.br/escolas/escola-salesiana-padre-rinaldi?co=search-result-card

Há 63 anos, a instituição, que preza pelos valores cristãos, vem contribuindo com a formação de crianças, adolescentes e jovens da região, cultivando a missão de transformá-los em bons cristãos e honestos cidadãos. O objetivo é torná-los sujeitos mais humanos, responsáveis e desejosos de um mundo cada vez mais justo e melhor para todos, a partir de perspectivas que visam à formação autônoma e crítica dos alunos.

A Escola Salesiana Padre Rinaldi fica localizada na Av. Padre Rocha, 500, São José, 55815-140 Carpina/PE. Mais informações pelo fone: (81) 3622-0011.

Site: www.salesianocarpina.com.br | Facebook: @salesiano.carpina