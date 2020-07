População de Paudalho passa a ter acesso a testes rápidos para a COVID-19

Por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a população do Paudalho terá acesso a testes rápidos da Covid-19. Denominado Heg.IA, o modelo de teste é uma tecnologia com alto nível de acerto e rapidez que foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas em Computação Biomédica, do Departamento de Engenharia Biomédica (DEBM) da UFPE.

Os pacientes que estiverem com os sintomas característicos da doença poderão se dirigir as unidades de saúde do município, onde serão avaliados por uma equipe médica. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, os profissionais irão solicitar a realização de um exame de sangue; o qual será anexado no sistema Heg.IA. Dentro de poucas horas, esse sistema vai gerar um laudo médico com o diagnóstico do paciente, garantindo uma avaliação mais precisa.