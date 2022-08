Praia de Pontas de pedras comemora 521 anos

Aconteceu, ontem (18), a comemoração do aniversário de 521 anos de Ponta de Pedras. A programação começou de manhã com o desfile da Escola Municipal Ângelo Jordão e da Escola Girassol, acompanhadas pela Banda Musical Curica, saindo pela rua da Igreja até a sede da Subprefeitura de Ponta de Pedras, onde houve o hasteamento das Bandeiras, com a participação do prefeito de Goiana, Eduardo Honório, do subprefeito de Ponta de Pedras, Edvaldo Santana e demais autoridades.

Durante o seu discurso, o subprefeito agradeceu a participação de todos. “Parabenizo Ponta de Pedras por mais esse aniversário. Também felicito os moradores e veranistas por fazerem parte da nossa história. Essa data com certeza ficará marcada na memória de todos nós”, disse.

O prefeito Eduardo Honório falou da história e destacou a beleza do lugar. “Temos muito orgulho da nossa praia. Seu mar encanta a todos e deixa nosso litoral ainda mais bonito”.

Outro acontecimento que marcou a celebração do aniversário foi o parabéns cantado por todos os presentes, seguido do corte do bolo, um momento bastante esperado pelas crianças. “Gostei de participar do desfile, agora quero comer o bolo com meus amigos e a tia. Estou muito feliz e achei tudo muito divertido (risos)”, comentou Vitória Assis, de 8 anos, aluna da Escola Municipal Ângelo Jordão.

Vinícius Andrade, de 11 anos, aluno da Escola Girassol, também gostou do evento. “Quero participar ano que vem de novo. Foi bom desfilar e sendo aniversário de Ponta de Pedras, foi melhor ainda! Meus pais estão muito orgulhosos”.

Uma celebração que homenageia a história do lugar e seus habitantes. A Subprefeitura organizou durante toda esta semana uma exposição chamada “Contando a Minha História, Ponta de Pedras, Meu Passado de Glórias” para lembrar o passado e a história da praia, trazendo suas tradições e relatos de seus moradores.

A moradora Vanéia da Silva conta que ficou encantada com a exposição que traz um pouco da vida dos pontapedrenses. “Conheço todos os moradores mencionados na exposição e suas vidas. Somos vizinhos há muitos anos. Essa exposição está sendo ótima para as crianças conhecerem a história de Ponta de Pedras”.

Para alguns veranistas como Antônia Lima, a exposição foi uma grata surpresa. “Veraneio em Ponta de Pedras há pelo menos 22 anos e sei algumas histórias como o naufrágio do Vapor Bahia. Confesso que fiquei admirada por descobrir que Ponta de Pedras foi palco de uma batalha naval entre holandeses e luso-espanhóis no ano de 1647”. Esse trecho sobre a batalha e outras informações podem ser vistas na exposição que acontece gratuitamente até o dia 20 de agosto, na sede da Subprefeitura de Ponta de Pedras, no horário das 8h às 16h.

Ainda como parte das comemorações do aniversário, hoje à noite será celebrada uma missa, na Igreja de Nossa Senhora do Ó, pelo padre Alex Bruno, encerrando a festividade.