Prefeitura de Glória do Goitá abre seleção com 23 vagas para médicos com salários de até R$ 6 mil

A prefeitura de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, anunciou, nesta segunda-feira (17), a abertura de uma seleção simplificada para a contratação de 23 médicos. As inscrições, segundo o edital., começam na quinta-feira (20) e seguem até o dia 31 de maio, pela internet. Os salários chegam a R$ 6 mil.

O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco Segundo a administração municipal, os candidatos devem enviar documentos e informações pessoais para o e-mail selecao2021ggmedicos@gmail.com. O resultado final será divulgado no dia 11 de junho.

Ainda de acordo com o edital da seleção, há oportunidades para médicos plantonistas e para profissionais que vão atuar no Programa Saúde da Família. A seleção será feita por meio de avaliação curricular.

Do total de vagas, são 15 para clínicos plantonistas. O cargo tem carga horária de 24 hora semanais. A remuneração por plantão é de R$ 2 mil. Para essa função, há uma oportunidade para deficientes.

O edital também prevê quatro vagas para médicos do Programa Saúde da Família. A carga de trabalho é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.750. Essa função também tem uma oportunidade para deficientes.

Há, ainda, uma vaga para clínico-geral, com 40 horas semanais de trabalho e salário de R$ 6 mil. O edital prevê também uma oportunidade para médico no distrito de Aporti, com 40 horas semanais e R$ 6 mil de salário. Nos dois últimos casos, não há vaga para deficientes.

Os contratos temporários terão prazo de seis meses. Eles podem ser prorrogados pelo mesmo períodos por, no máximo, dois anos.