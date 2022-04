Prefeitura promove encontro com mulheres empreendedoras do Paudalho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional do Paudalho promoveu o encontro ‘Mulheres Empreendedoras de Paudalho’, com o objetivo de debater as experiências das empresárias, as adversidades encontradas no setor e incentivar mais mulheres a assumir essa função.

“O encontro das mulheres empreendedoras fez parte das ações em homenagem ao Dia da Mulher, que foi comemorado no dia 08 deste mês. Discutimos sobre o sucesso e as dificuldades que as mulheres paudalhenses encontram para empreender. Além disso, esse evento serviu como um momento de capacitação para as participantes, que tiveram uma palestra sobre Marketing Empresarial. Nosso foco principal foi fortalecer as empreendedoras”, disse Josimário Marques da Silva, secretário Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional do Paudalho.

Empreendedora paudalhense do ramo de saúde e beleza há quase um ano, Vanessa Veruska, de 23 anos, oferece serviços de estética facial e corporal e tratamentos terapêuticos. “O empreendedorismo foi a única alternativa que encontrei para trabalhar e fazer o que amo, que é atuar com estética e terapias. Gosto muito de ouvir os feedbacks dos meus clientes e, através disso, me aperfeiçoar cada vez mais”, relatou Veruska. Quem tiver interesse nos serviços de Vanessa, é só contactá-la através do instagram @vanessaveruskaestetica.

O evento teve o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e apresentou uma palestra com um representante da Agência Estadual de Empreendedorismo (AGE), que abordou sobre um microcrédito disponível para mulheres empreendedoras.