Produção agrícola atrai visitantes à Bom Jardim no início do ano

Desde o dia 24 de janeiro o município do Bom Jardim, Agreste do Estado, tem vivenciado a festa do Co-padroeiro, São Sebastião. As comemorações acontecem nos quatro cantos da cidade, mas o que vem chamando a atenção dos visitantes são as variedades de frutas que o município vem cultivando ao longo dos anos.

Como o maior produtor de limão do Agreste, Bom Jardim tem ao seu favor uma região brejeira que dá para cultivar a fruta na forma de cerqueiro, sem precisar da utilização de irrigação, e alguns produtores têm fontes de água que ajudam nesta atividade. Podemos encontrar esse trabalho nas localidades de Lagoa Comprida, Bizarra, Pindobinha, Várzea Alegre, Pedra Fina, Chã de Preguiça, Cacimba entre outras.

O coco e a graviola são outras frutas que vem crescendo na cidade. Um dos locais que cultivam esses produtos é a Fazenda Campinas, situada nas margens da PE-90, através da sua Fábrica Campinas, confecciona polpa e sucos, 95% de sua produção são exportadas para estados como: São Paulo, Paraná, Bahia e Ceará, ficando 1% de seus produtos a serem consumidos no estado pernambucano. A fábrica vem gerando empregos na região, atualmente 120 pessoas compõem o quadro de funcionários do estabelecimento. Outro ponto importante na cidade é o Sitio Pedra Fina, com sua grande quantidade de plantações de graviola.

Cursos de Qualificação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Juventude, com a Secretaria de Agricultura do município tem capacitado seus agricultores rurais e vem oferecendo variados cursos. Já foi disponibilizado aos munícipes através do Programa Qualifica Mais Bom Jardim, os de Culinária Rural, Bolo de Casamento, , Bolos e Tortas, Pães, Biscoitos e Bolachas, Bolo de Rolo, de Eletricistas e de Microempreendedor Individual. Os locais contemplados com a iniciativa foram Umari, Tamboatá e Bom Jardim. As ações tiveram a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Serviço Rural (Senar) e da Central de Oportunidades de Pernambuco (COPE).

Terra da Música

Bom Jardim também é conhecido como a terra da música, o município possui um grêmio lítero musical, que tem papel fundamental nas manifestações culturais e religiosas da região, com suas belíssimas canções que encantam os bonjardinenses há quase cem anos.

Religiosidade

Há 105 anos Bom Jardim comemora a festa de São Sebastião. Mas essa história começa em meados de 1925, quando a peste bubônica assolava toda região do Agreste pernambucano, em decorrência do temor e da preocupação causadas pela doença, surgiu a ideia de fazer uma promessa para evitar a terrível ameaça. O Sr. Napoleão Gonçalves Souto Maior sugeriu a sua esposa fazer uma promessa a São Sebastião, para interceder a Deus contra a peste, já que o santo é protetor contra as epidemias, fome e guerra.

Caso fossem atendidos, teriam que pedir esmolas de porta em porta, para distribuir aos pobres, desesperados sem saber o que fazer, resolveu aceitar a sugestão de Dona Júlia do Nascimento de rezar, todos os anos, um novenário em louvor a São Sebastião. Na verdade, a epidemia não atingiu a cidade do Bom Jardim. Mas desde então, é comemorado em janeiro a festa do Co-padroeiro no município. A primeira Missa em honra ao glorioso Santo foi realizada em 1926.

Em 1964, Rinaldo Barros e Irineu Wilson reconstruíram a Capela São Sebastião com a cooperação do povo do município. Rinaldo Barros foi um personagem importante em Bom Jardim, na organização da festa de São Sebastião e na sua vida política. Sua filha, Fabiane Albuquerque, recorda das vezes que seu pai lutava para que as festividades acontecessem na cidade.

“Impossível não se lembrar de Rinaldo Barros na tradicional festa do Mártir São Sebastião e o que ele fez durante os 32 anos como organizador da mesma. Ele tinha um programa que se chamava “Quem dá aos pobres, empresta a Deus”, neste espaço Rinaldo pedia às pessoas dinheiro para ajudar os necessitados em qualquer tipo de situação, como alimentação, e até para poder fazer o sepultamento daqueles que não tinham a mínima condição. Foi vereador por cinco mandatos, e todo dinheiro que recebia com essa função, era para ajudar as pessoas com roupas e medicações”, afirmou Fabiane.

Atrações Culturais

Neste final de semana, a prefeitura municipal apresentou shows com artistas consagrados para animar a noite dos bonjardineses. Sábado, 28 de janeiro, o público poderá curtir as apresentações de Batista Lima e a Banda Gatinha Manhosa. Já nesta quinta-feira, 02 de fevereiro, dia da Festa, os munícipes poderão dançar ao som de Dorgival Dantas e de Márcia, “A Fenomenal”. Todas as atrações irão se apresentar no Pátio de Eventos João Salvino Barbosa, centro da cidade, a partir das 22h.