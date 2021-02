PROUNI-PE oferece bolsas no valor de R$ 500 para estudantes de Goiana e Timbaúba

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) lança o edital de seleção de estudantes para o Programa Pernambuco na Universidade (PROUNI-PE). O programa irá destinar mil bolsas de estudos, no valor de R$ 500 reais cada, para alunos matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES), que compreendem as autarquias municipais, instituições comunitárias de educação superior e as instituições privadas sediadas em Pernambuco. O processo seletivo dos bolsistas terá como critério de seleção, a nota mínima de 350 (trezentos e cinquenta) pontos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o qual deve ter sido realizado nos dois últimos anos. A inscrição deverá ser feita pelo estudante, para a IES em que estuda, no período de 15 de fevereiro a 1º de março de 2021, através do link https://prouni.secti.pe.gov.br/.

O programa é destinado a estudantes não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal, per capita, não exceda o valor de um salário mínimo e meio. Poderão concorrer os alunos que comprovem vínculo de matrícula nas instituições de ensino superior integrantes do PROUNI-PE e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral e, ainda, tenham realizado o ENEM nos dois últimos anos.

A concessão das bolsas vai beneficiar dois grupos de estudantes. O primeiro, com 70% das vagas, será formado por alunos de graduação das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em especial dos cursos das engenharias, computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, estatística, física, química, oceanografia, biologia e afins. O segundo grupo, com os 30% das vagas restantes, será formado por alunos dos demais cursos de graduação de nível superior. Os valores das bolsas serão repassados diretamente, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aos estudantes, através de depósito em conta bancária.

O PROUNI-PE também vai destinar vagas a candidatos que comprovem ser professores do ensino fundamental ou médio em exercício da docência; pessoas com deficiência, nos termos definidos em lei; ou mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica e familiar, que comprovem vínculo de matrícula em uma IES integrante do PROUNI-PE.

Rede de IES – A coordenação do PROUNI-PE realizou processo de credenciamento das IES para compor o programa. Foram cadastradas 40 unidades de ensino com Índice Geral de Cursos (IGC) com conceito mínimo de três e com avaliação pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e o Ministério da Educação – MEC, com conceito consolidado no valor mínimo de três.

As 40 unidades de ensino estão espalhadas pelos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Olinda, Palmares, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro, Serra Talhada, Surubim e Timbaúba.