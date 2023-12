Ramos Silva recebe homenagem no evento “Homens que transformam Pernambuco”

Em Alusão ao Novembro Azul acontecerá a Homenagem “Homens que transformam Pernambuco” onde reconhece o impacto positivo de profissionais dedicados em suas áreas. O evento acontece no próximo dia 22 de Novembro, no Auditório Fernando Mendes, Livraria Jaqueira – Paço Alfândega-Recife, a partir das 18hs, para convidados.

O evento também tem como objetivo valorizar, reconhecer e conscientizar os homens que, através de seu trabalho dedicado e de alta qualidade, estão fazendo a diferença nas diversas esferas da sociedade pernambucana e precisam exercer cuidados com a saúde pessoal.

A iniciativa, idealizada por Sâmia Véras, pedagoga, escritora, empreendedora cultural e social, e palestrante, visa destacar o verdadeiro valor de um homem, que não está naquilo que ele possui, mas sim naquilo que ele é capaz de contribuir para a sociedade.

Como afirmou o escritor Mário Quintana: “O verdadeiro valor de um homem não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é capaz de dar”.

A abertura oficial do evento será conduzida por Beto Hortis, um renomado sanfoneiro e cantor, que foi escolhido pelo lendário Dominguinhos para substituí-lo em shows.

Beto Hortis se apresenta regularmente com o Maestro Spok tanto no Brasil quanto no exterior, trazendo sua energia contagiante para o evento.

Além disso, haverá a participação da Maestrina Lourdinha Nobrega e o Quarteto de Saxofone Pérola Negra, proporcionando uma experiência musical única e emocionante para os presentes.

O evento conta com o apoio de Marluce Albuquerque, Empreendimentos Imobiliários, Vice Presidente do projeto As Mil Faces de Um Plus, que reconhece a importância de destacar e valorizar a contribuição desses homens transformadores.

Serviço

Data: 22 de novembro de 2023

Local: Auditório Fernando Mendes, Livraria Jaqueira – Paço Alfândega-Recife/PE

Horário: 18hs

Sobre Sâmia Véras:

Sâmia Véras é pedagoga, escritora, empreendedora cultural e social, e palestrante.

Idealizadora do Prêmio Mulheres Pérolas Negras em sua III Edição, além do projeto As Mil Faces de Uma Plus.

Sobre Beto Hortis:

Beto Hortis é um renomado sanfoneiro e cantor que foi escolhido pelo lendário Dominguinhos para substituí-lo em shows.

Ele se apresenta regularmente com o Maestro Spok no Brasil e no exterior.

Sobre Maestrina Lourdinha Nobrega:

Maestrina Lourdinha Nobrega é uma talentosa profissional da música, reconhecida pela sua habilidade em conduzir orquestras e grupos musicais.

Sobre Marluce Albuquerque:

Marluce Albuquerque é Vice Presidente do projeto As Mil Faces de Um Plus, além de ser ligada à empresa Marluce Albuquerque Empreendimentos Imobiliários.