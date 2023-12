Celebração da Consciência Negra na Comunidade Quilombola de Trigueiros, em Vicência

Dança afro, ciranda, capoeira, maracatu, mamulengo, oficina de artesanato e forró pé de serra fazem parte da programação

Acontece a partir de sexta-feira, 17 de novembro de 2023, a Celebração da Consciência Negra na Comunidade Quilombola de Trigueiros, zona rural do município de Vicência, Zona da Mata de Pernambuco. O projeto que é incentivado pelo Funcultura, tem como proponente a Mestra Vera Brito, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Trigueiros é uma comunidade remanescente de povos quilombolas, que em 2008 foi reconhecida oficialmente pela Fundação Palmares. Lá, a semana da Consciência Negra é repleta de atividades, como o Festival Quilombola e a Copa Quilombola. Este projeto vem para somar a esta semana que é tão simbólica para os moradores.

Serão 4 dias de atividades culturais, reforçando a identidade quilombola, gerando oportunidades através de formações e proporcionando lazer com apresentações culturais.

Na sexta-feira, 17, a Mestra Vera Brito realizará uma oficina de artesanato, onde mostrará aos alunos como fazer bonecas, flores e anjos com a fibra de bananeira, matéria prima abundante na região.

No sábado, 18, acontece a grande celebração, com diversas atrações culturais, como Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte; Mestre Calú e o Presépio Mamulengo Flor de Jasmim; Grupo de Capoeira União da Bahia, de Lagoa de Itaenga e o Maracatu Leão da Floresta de Vicência. As apresentações terão início às 19h, em praça pública ao lado do Mercado Público de Trigueiros.

Dança Afro é o tema da oficina que acontecerá no domingo, 19, com o Professor e Coreógrafo Bruno Fernandes. Já no Dia da Consciência Negra, acontecerão 3 palestras com representantes da comunidade. As oficinas e palestras acontecerão na Associação Quilombola de Trigueiros, parceira deste projeto.

“A expectativa é muito boa em realizar esta Celebração em Trigueiros, pois a comunidade sempre recebe muito bem festividades como esta. É muito simbólico levar cultura e diversão para um povo marcado pela resistência, o que ajuda a reforçar a identidade quilombola. Que seja a primeira edição de muitas”, ressalta o Coordenador Geral do Projeto, Antônio Neto.

Este projeto foi aprovado no Edital Funcultura Geral 2021/2022 e conta com o incentivo do Funcultura, FUNDARPE, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Conta com o apoio do Projeto Vicência Mais, Associação Quilombola de Trigueiros e Prefeitura Municipal de Vicência. A realização é da Mestra Vera Brito e tem como Produção as Produtoras Treze e Áurea.

Programação Completa – Celebração da Consciência Negra

17/11/2023 – Sexta-Feira

14h – Oficina de Artesanato com a Mestra Vera Brito (Na Associação Quilombola de Trigueiros)

18/11/2023 – Sábado

14h – Oficina de Dança Afro com Bruno Fernandes (Na Associação Quilombola de Trigueiros)

Celebração da Consciência Negra na praça ao lado

do Mercado Público de Trigueiros

19h – Maracatu Leão da Floresta de Vicência

20h – Mestre Calú e o Presépio Mamulengo Flor de Jasmim

21h – Grupo de Capoeira União Da Bahia de Lagoa de Itaenga

22h – Mestre Anderson e a Ciranda Raiz da Mata Norte

23h – Banda Saulo Dinis

Dia 20/11/2023 – Segunda-feira

09h – Palestras com representantes da Comunidade na Associação Quilombola de Trigueiros