Refeições leves para o verão

O verão pede por refeições refrescantes e que turbinem a nossa energia. Por isso, o restaurante Arabesco selecionou duas receitas para lhe ajudar a comer saudavelmente neste início de ano: Salada Arabesco (leva kibe cru, alface, cenoura e beterraba) e Filé Saint Peter (levemente grelhado e preparado com suco de limão, salsinha e temperos libaneses).

Confira:

Salada Arabesco

1/2kg de coxão mole ou peixinho sem gordura e moída

500g de trigo para kibe

1 litros de água

1 maços de hortelã (separe um punhado para decorar)

3 cebolas médias

pimenta síria

sal

1/2 copo americano de água bem gelada

azeite a gosto

Alface cortado em tiras (quantidade a gosto)

Cenoura cortada em tiras (quantidade a gosto)

Beterraba cortado em tiras (quantidade a gosto)

Modo de Preparo

Deixe o trigo de molho com 1 litros de água por 1 hora, dependendo da marca do trigo pode demorar 1 e meia para o trigo ficar macio.

Escorrer o trigo já macio em uma peneira fina. Caso tenha moedor de carne caseiro use ou substitua por processador ou liquidificador.

O importante é triturar 2 ½ de cebolas e a hortelã já limpa (somente as folhas).

Misture em uma vasilha grande a carne moída, o trigo já escorrido, as cebolas e a hortelã triturada. Pimenta síria e sal a gosto.

Sovar bem com as mãos e então acrescentar a água bem gelada. Sove mais um pouco até formar uma mistura homogênea.

Leve à geladeira por 15 minutos e depois corte ½ cebola em conchas e enfeite com a hortelã. Para se fartar, basta colocar uma porção do kibe no prato, amassar com um garfo e regar com um bom azeite.

Forre o prato com o kibe cru em seguida acrescente alface por cima do kibe, coloque as cenouras em tiras e por último insira as beterrabas.

Está pronto!

Rendimento: 3 porções

Tempo de preparo: 1 hora e meia

Filé Saint Peter

1 filé limpo de Filet Saint Peter de 180 gr.

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (café) azeite

Pimenta do reino

Sal a gosto

Ervas (salsinha, cebolinha, manjerona)

Modo de Preparo

Em uma vasilha pequena, marinar o peixe com limão, azeite, as ervas, sal e pimenta do reino a gosto. Deixe descansar 15 minutos. Embrulhe o filé de peixe com alumínio e coloque em uma assadeira. Asse em forno médio (180º C) por cerca de 20 minutos. Tire o papel alumínio, regue o peixe com um fio de azeite e deixe dourar por 5 minutos.

Tempo médio de preparo: 40 min

Calorias: em média 96 calorias