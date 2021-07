Residentes do ReDEC auxiliam professores na alfabetização digital para tornar aulas mais dinâmicas em Paudalho

A pandemia da Covid-19 afetou as formas tradicionais de ensino. A sala de aula deu espaço ao mundo virtual e as ferramentas tecnológicas estão cada vez mais presentes no cotidiano de professores e alunos pelo Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação, mais da metade (55%) dos professores do ensino público utilizam a tecnologia regularmente em sala de aula. Ainda segundo o estudo, os docentes mostraram-se dispostos a usarem ferramentas digitais no desenvolvimento de suas atividades.

Pensando na inclusão desses professores no potencial pedagógico proporcionado pelas ferramentas tecnológicas, o Programa de Extensão Residência Docentes nas Ciências, o ReDEC, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tem realizado diversas formações com os professores do Município de Glória do Goitá e Paudalho, no interior do Estado de Pernambuco, visando proporcionar a melhora do ensino a partir de ferramentas digitais.

“Através das nossas ações podemos engajar cada vez mais professores a criarem novas estratégias de ensino, para que os seus alunos possam receber o conteúdo da melhor forma”, comenta Fausto Muniz, mestrando em Educação em Ciências e Matemática da UFPE e residente do ReDEC.

E já é possível sentir os resultados do investimento no processo de formação dos profissionais da educação. Durante o Festival de Cultura Digital, realizado entre os dias 14 e 18 de Julho em diferentes horários, professores do Município de Paudalho tiveram a oportunidade de conhecer novas ferramentas tecnológicas que irão facilitar na hora de produzirem suas aulas.

“Os conteúdos ofertados pelo ReDEC foram bastante explicativos e dinâmicos. Ao longo de todo o Festival, já pude imaginar como aplicar os conceitos que foram trabalhados na ação em sala de aula” conta Anderson Elias, professor do ensino fundamental na Escola Municipal Eliza Fidélis da Silva, localizada na cidade de Paudalho.

Assim, acostumado com a didática da realização de jogos presenciais em sala de aula, o professor explica que após participar das oficinas do ReDEC, já pretende dar início a aplicação de jogos online para dinamizar a apresentação dos conteúdos programáticos. “Os alunos adoraram a ideia, alguns me passaram até sugestões de plataformas para editar vídeos”, acrescenta Anderson Elias.

Pensar em novas estratégias para o ensino é refletir sobre a necessidade de desenvolvimento e inovação acerca de temas antigos da Escola Tradicional. “Não se trata de focar apenas no conteúdo, o professor precisa estar atento ao processo de aprendizagem dos alunos. Os estudos sobre saúde emocional, recursos tecnológicos e processos de aprendizagem estão se tornando fundamentais para a formação dos docentes”, destaca Marcos Barros, professor e coordenador da ReDEC.

