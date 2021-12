Serta inicia projeto Educação Ambiental nos Morros

Nesta quinta-feira (16), a equipe do projeto Educação Ambiental nos Morros realiza as primeiras reuniões com as comunidades da Vila Santa Luzia e do Alto José do Pinho, no Recife. A ideia da nova iniciativa do Serta – Serviço de Tecnologia Alternativa é desenvolver ações educativas de promoção a educação ambiental, por meio de campanhas educativas, implementação de ecotecnologias urbanas sustentáveis, que garantam segurança alimentar e nutricional, fomentando uma educação para a sustentabilidade, conscientização ambiental, geração de renda e protagonismo dos/as jovens das comunidades periféricas de Recife.

Na agricultura urbana, o Serta desde o início de 2021 vem realizando o projeto Vida Saudável nos Morros, que tem foco nos idosos e recentemente realizou feiras de artesanato e produtos agroecológicos justamente nas duas comunidades que serão atendidas pelo novo projeto voltado para a juventude. Assim, a ideia é que as duas iniciativas possam se complementar, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de ações sustentáveis na Zona Norte do Recife.

Serão beneficiados diretamente pelo Educação Ambiental nos Morros 100 jovens das comunidades do Alto José do Pinho e da Vila Santa Luzia, com prioridade para as jovens mulheres. Além deles, a expectativa é atingir positivamente pelo menos 500 pessoas das famílias das pessoas atendidas no projeto, 10 professores das escolas públicas das comunidades atendidas, 15 educadores e técnicos do Centro Social Dom João Costa, ONG parceira do Serta com forte atuação nas comunidades atendidas, e atuar diretamente no Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM.

O projeto Educação Ambiental nos Morros é financiado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura do Recife.