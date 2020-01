Sport inaugura nova loja oficial no Shopping Recife

Nesta quarta-feira (29), a torcida do Sport ganhará uma grande novidade. A Cazá do Sport chega ao Shopping Recife, oferecendo tudo o que há de melhor em produtos oficiais do Clube. Além de vender todo o acervo de produtos do Leão, a loja oficial rubro-negra contará com um diferencial, que será o setor de atendimento estendido aos sócios, como também o serviço de bilheteria, em semanas de jogos.

Para festejar a novidade, o lançamento oficial acontecerá em um grande evento nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, com a presença do Mascote Leo e dos jogadores do elenco rubro-negro, como Hernane Brocador, Leandro Barcia e Alê Santos.

Na loja, os rubro-negros contarão com uma vasta diversidade de produtos, como camisas de jogo, treino, viagem e casual da nossa fornecedora esportiva Umbro, além de toda a linha de produtos licenciados oficiais.

“Estamos muito felizes com a possibilidade de inaugurar essa nova loja no Shopping Recife, que é um dos maiores de Pernambuco e do Brasil. Nada mais justo que o Sport ter uma loja nesse ponto, que poderá atender a Zona Sul da Cidade. O grande diferencial será poder ceder atendimento ao sócio, bilheteria de jogo, com horário estendido, conforme foi pedido muitas vezes”, destacou o Diretor de Marketing e Comunicação, Rafael Soares.

“O serviço funcionará até às 22h, em um período onde a Secretaria Social na Ilha e as bilheterias em semanas de jogos não estarão disponíveis. Também esperamos esse ano abrir ainda outras lojas na região Metropolitana e em todo o Estado. Contamos com a torcida para que seja um sucesso de vendas e torne o Sport cada vez mais forte”, complementou.