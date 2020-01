Dal Pozzo destaca força do elenco alvirrubro

A vitória por 1×0 diante do Petrolina, no sertão, foi a primeira do Náutico na temporada de 2020. Mesmo atuando longe de casa e com várias mudanças em relação ao empate contra o River, o Timbu foi melhor que o adversário e buscou a vitória desde o início do jogo. Após o fim do confronto, o técnico Gilmar Dal Pozzo fez questão de elogiar o desempenho dos jogadores alvirrubros.

“Gostei da atuação e gostei do resultado. Estou mais convicto em relação ao nosso planejamento. Não estamos preparando uma equipe para uma ou duas partidas. Queremos um grupo para o ano todo e estou convicto de que rodar o elenco é importante. Temos que oferecer oportunidade para todos, até porque temos uma sequência de jogos, que é muito difícil. Conseguimos a vitória por merecimento. Soubemos nos colocar durante todo o jogo” disse o treinador.

A boa atuação dos atletas do Timbu que participaram da partida, começando como titular ou entrando no decorrer do jogo, deixou o comandante alvirrubro mais tranquilo com relação ao rodízio do plantel.

“Por isso que é importante rodar o elenco, porque a gente tem uma noção de desempenho dos atletas em treino. Estou feliz pela vitória. Nós queríamos rodar o elenco e já tínhamos conversado isso no final do ano passado, para dar oportunidade para todos”, finalizou.

O Náutico volta aos gramados na próxima quarta (29), pelo Campeonato Pernambucano, diante do Decisão, no estádio dos Aflitos. O duelo está marcado para às 21h30.