Técnicas de relaxamento: a chave para um dia mais produtivo

Não é novidade para ninguém que dormir bem é extremamente importante para a saúde e para um despertar mais produtivo, mas manter uma rotina de sono, com atividades calmantes e técnicas de relaxamento, contribui ainda mais para o corpo e para a qualidade do sono. Isso porque as práticas realizadas todas as noites, nos 30 a 60 minutos antes de ir para a cama, ajudam a adormecer mais rápido, reduzem as interrupções do sono durante a noite e diminuem o estresse.

“Se realizada diariamente, a combinação de diferentes técnicas de relaxamento, como um banho quente e uma sessão de meditação, possibilita a diminuição da pressão arterial e a frequência cardíaca, contribuindo para uma melhor qualidade do sono em qualquer época do ano, além de aumentar o bem-estar da mente e do corpo”, explica a Dra. Verena Senn, neurocientista e especialista do sono da Emma – The Sleep Company.

Mas, afinal, quais são as melhores atividades para ter uma noite de sono mais tranquila e acordar mais motivado? Confira cinco dicas!

– Defina um horário para dormir

Apesar da hora ideal depender do relógio biológico de cada um, é importante ter de 7 a 9 horas de sono por dia. Tenha isso em mente quando for determinar o melhor horário para ir para a cama.

– Tome um chá ou infusão relaxante

Tomar uma xícara de chá de lavanda, camomila ou erva-cidreira pode ser uma rotina saudável para uma boa noite de sono. Mas atenção: tome cuidado com a quantidade, já que a ingestão excessiva de líquidos pode fazer com que você acorde várias vezes durante a noite.

– Tome um banho quente

Um banho com uma temperatura moderada melhora a qualidade do sono, pois contribui para o relaxamento do corpo e para adormecer mais rápido e melhor.

– Leia um livro

Ler algumas páginas pode ajudá-lo a ficar com sono. Durante a leitura, o cérebro trabalha duro e os músculos dos olhos se cansam mais rapidamente, fazendo com que se sinta mais cansado e seus olhos se fechem lentamente.

– Deixe o quarto aconchegante

Torne o ambiente mais confortável, com velas, almofadas e uma roupa de cama de qualidade. Além disso, pulverizar aromas no travesseiro também ajuda a criar uma atmosfera relaxante.