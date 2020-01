Tinga é oficializado no Santa Cruz

Mais reforços vão sendo confirmados pelo Santa Cruz. Nesta quinta-feira, o nome enfim anunciado pela diretoria foi o de Tinga. Volante, de 29 anos e que estava disputando a Série B pelo Vila Nova. O atleta já estava treinando e aguardava documentação para ser oficializado.

O jogador foi revelado nas categorias de base da Ponte Preta, mas surgiu no futebol profissional atuando pelo Palmeiras. Foi campeão da Copa do Brasil em 2012 pelo clube paulista. Também passou por Figueirense, Avaí, Joinville e CRB.

Fora do Brasil atuou Júbilo Iwata do Japão em 2014, no Suphanburi da Tailândia em 2016 e o Umm-Salal do Catar em 2019.

Confira a ficha do jogador:

Nome: Luiz Otávio dos Santos Araújo

Data de nascimento: 12/10/1990 (29 anos)

Posição: volante

Pé preferencial: direito

Altura: 173cm

Peso: 65kg

Clubes: Ponte Preta, Palmeiras, Ceará, Figueirense, Avaí, Júbilo Iwata, Suphanburi, Joinville, CRB, Santo André, Umm-Salal, Vila Nova