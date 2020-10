UPAE de Goiana encerrou suas atividades de caráter hospitalar

Após cerca de 6 meses de funcionamento, e com a queda permanente dos casos da Covid-19 na região, o Hospital de Referência à Covid-19 – Unidade Goiana, que funcionava na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) do município, na Zona da Mata Norte, encerrou suas atividades de caráter hospitalar. A Secretaria Estadual de Saúde já está realizando os trâmites para selecionar a organização social que irá gerir o equipamento dentro do seu perfil original, com consultas ambulatoriais especializadas e a oferta de exames, beneficiando a assistência às doenças crônicas dos munícipes das dez cidades que compõem a XII Gerência Regional de Saúde (Geres).

A UPAE de Goiana foi construída e equipada pelo Grupo Fiat-Chrysler Automobiles (FCA). Com a desmobilização dos leitos hospitalares, feita após criteriosa análise epidemiológica do cenário atual da Covid-19, parte dos equipamentos, que não será usada no serviço ambulatorial, será realocada para a outra unidade de saúde que continuará prestando assistência aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus na Região – o Hospital Belarmino Correia, em Goiana, que continua como referência para os pacientes da Mata Norte, acolhendo os casos de urgência e, quando necessário, encaminhando para outras unidades, por meio da Central de Regulação do Estado.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL – As UPAEs foram criadas com o intuito de ofertar consultas ambulatoriais especializadas e exames em um mesmo espaço, dando apoio à Atenção Primária dos municípios. Atualmente, já há 11 UPAEs em funcionamento, em todas as regiões do Estado.

Toda a oferta de serviços é pactuada com os municípios beneficiados, promovendo a integração da rede estadual com a Estratégia de Saúde da Família em âmbito regional. Para ser consultado com um especialista, o usuário precisa ser, primeiramente, atendido e referenciado pela Atenção Primária do município (posto de saúde ou unidade de Saúde da Família). Quando identificada a necessidade da consulta, a unidade de saúde ou a secretaria de Saúde do município faz o encaminhamento para a UPAE. Após a consulta e a realização dos exames, o paciente, já munido do seu plano de tratamento, volta para continuar o acompanhamento de rotina na Atenção Primária (postos de saúde, Estratégias de Saúde da Família).