UPAE inaugurada em Carpina vai atender 590 mil pessoas na Mata Norte de Pernambuco

O Governo de Pernambuco inaugurou, nesta quarta-feira (21.09), a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Carpina, na Mata Norte. É a 13ª UPAE entregue à população pernambucana, fruto de um investimento de R$ 5,9 milhões. O serviço beneficiará 20 municípios da região, contemplando 590 mil pessoas das cidades de Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência. Os atendimentos já se iniciam nesta quinta-feira (22.09).

Na UPAE de Carpina há diversas especialidades médicas e não-médicas, além de exames como mamografia e endoscopia, garantindo atendimento qualificado e especializado para a região. Junto com outras iniciativas, como a ampliação dos leitos no legado da pandemia, o Governo de Pernambuco avança com o compromisso de descentralizar a assistência à saúde. “Esta UPAE já vai funcionar com toda a sua capacidade, atendendo à população e prestando um serviço de qualidade. Todas as regiões do estado têm um equipamento como este, já fazendo consultas, exames e cuidando bem da saúde da população” reforçou o governador Paulo Câmara.

Assim como a UPAE Escada, entregue em agosto, a UPAE Carpina faz parte da descentralização da assistência em saúde ao pé diabético e feridas complexas, bexiga neurogênica, pacientes ostomizados e reabilitação pós-Covid. Para ser atendido, o usuário deve ser referenciado pela atenção primária do município. “Esta unidade é referência de média complexidade, para dar conta de problemas sem resolução nas unidades básicas. Quem precisar de consulta especializada vai ter horário garantido com um profissional específico e, se necessário, sua terapia começará aqui mesmo”, salientou o secretário executivo de Gestão Estratégica da Secretaria Estadual de Saúde, Humberto Antunes

Construída pelo Gabinete de Projetos Especiais de Pernambuco, a UPAE Carpina será administrada pela Fundação de Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), organização social vencedora do edital para gestão e operacionalização do serviço. Ao todo, terá 88 funcionários, entre médicos, equipe multidisciplinar e profissionais administrativos.

As outras 12 UPAEs em funcionamento estão em Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, no Sertão; Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Limoeiro, no Agreste; em Escada, na Mata Sul; e em Abreu e Lima, na Região Metropolitana. As UPAEs em funcionamento em 2021 realizaram, ano passado, mais de 438 mil atendimentos, entre consultas, sessões de reabilitação e cirurgias ambulatoriais, além de 683 mil exames. No primeiro semestre de 2022, já foram feitos mais de 283 mil atendimentos e 446 mil exames.

RODOVIA PE-41 – O Governo do Estado também entregou mais um reforço na área de infraestrutura rodoviária com a conclusão da restauração da rodovia PE-041, nos 21,5 quilômetros entre a cidade de Carpina e Araçoiaba, município da Região Metropolitana. Mais de 530 mil moradores serão beneficiados com maior segurança e agilidade no deslocamento. O trabalho foi iniciado pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra) em abril, com investimento de R$ 17,1 milhões.

“A nova PE-041 irá potencializar a produção agroindustrial e incrementar o segundo maior polo comercial da região, localizado em Carpina, além de impulsionar o turismo e diversas atividades econômicas locais, possibilitando a geração de novos empregos”, destacou a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Fernandha Batista. Executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), as obras incluíram pavimentação, drenagem e sinalização, além de terem gerado 160 postos de trabalho diretos.

