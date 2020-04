Uso de máscara torna-se obrigatório em Surubim

Em Surubim, no Agreste Setentrional pernambucano, um decreto assinada pela prefeita Ana Célia Farias torna obrigatório o uso de máscaras para funcionários públicos que permanecem trabalhando nas repartições municipais, a partir de hoje (27/04). No documento, a prefeita também recomenda que os moradores usem máscaras ao sair de casa e circular pelas vias públicas e transporte coletivo. Já nos estabelecimentos comerciais em funcionamento (por ser considerado essencial), a gestora também decretou obrigatoriedade da máscara para funcionários e clientes.

Entre as medidas preventivas, na manhã deste domingo (26), servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizaram a limpeza e a desinfecção do pátio da feira de frutas e verduras. No sábado (25), uma blitz sanitária reforçou as medidas de segurança e higiene junto aos passageiros que utilizam o transporte coletivo na cidade. Na última atualização do boletim, Surubim apareceu com quatro casos suspeitos, quatro confirmados, oito descartados e 30 em monitoramento domiciliar.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Assessoria de Imprensa