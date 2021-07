Variante Gama (P.1) continua predominante em Pernambuco

O Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz-PE) finalizou, nesta sexta-feira (23/07), mais uma rodada de sequenciamento genético de amostras positivas para a Covid-19. O novo estudo aponta que a variante Gama (P.1) do novo coronavírus continua como linhagem prevalente do vírus em Pernambuco.

Ao todo, foram analisadas 147 amostras, coletadas em 25 municípios pernambucanos entre os meses de abril e julho deste ano, além do material biológico de um filipino do navio cargueiro Shoveler. Deste montante, 144 (98%) positivaram para a P.1. Entre as amostras que confirmaram a presença da variante Gama está a da profissional de saúde que teve contato com dois tripulantes filipinos que positivaram para a variante Delta, originária da Índia – ambos os tripulantes precisaram de internação hospitalar, sendo que um deles já teve alta, retornando ao país de origem, e o outro segue em leito de enfermaria em unidade de saúde privada do Recife.

“Os cuidados, com uso de máscara corretamente, distanciamento físico e cumprimento dos protocolos setoriais, precisam ser tomados independente do tipo de variante que seja identificada. A pandemia ainda não acabou, a variante P.1 é preocupante e todos precisam estar atentos para evitar um novo aumento no contágio. O vírus continua entre nós e, para que haja contaminação, só é preciso um descuido. O relaxamento nos cuidados poderá gerar novos casos e propiciar aumento nas internações, com mais perdas de vidas. Por isso, cuidado e vacina são o mantra para que possamos vencer o vírus e suas variantes”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Um terceiro tripulante filipino do navio Shoveler, que está atracado no Porto do Recife por determinação da Anvisa, também teve sua amostra analisada nesta análise do Instituto Aggeu Magalhães, confirmando a presença da Delta. O tripulante, de 58 anos, já está curado da Covid-19. Na última coleta realizada, o exame dele deu negativo para a doença.

Outras duas amostras (1,3%) positivaram para a variante Alpha, originária no Reino Unido. Ambas foram de pacientes de Caruaru, no Agreste: uma mulher de 45 anos e um homem de 22, que adoeceram entre abril e maio. Do todas as amostras analisadas, 93 eram de Caruaru, resultando nas 2 Alpha e em 91 Gama, ratificando a predominância da P.1.

As 147 amostras biológicas analisadas são dos municípios de Afogados da Ingazeira, Angelim, Araripina, Arcoverde, Bodocó, Caetés, Carnaíba, Caruaru, Escada, Exu, Feira Nova, Garanhuns, Itapetim, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Orobó, Paranatama, Paulista, Recife, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, Santa terezinha, São Vicente Ferrer, Tuparetama e Vertentes.