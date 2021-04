13º Festival Celebração da Consciência Negra exalta a importância da mulher negra

A 13º edição do Festival Celebração da Consciência Negra acontece entre os dias 5 e 7 de abril com shows culturais, videoaula e rodas de diálogo destacando a importância da mulher negra. O projeto é uma realização do Ponto de Cultura e do Museu Comunitário Poço Comprido, localizado em Vicência, Mata Norte pernambucana. Por conta da pandemia, as atividades serão realizadas online, com transmissão no canal do YouTube do Museu Poço Comprido. A iniciativa é apoiada pela Lei Aldir Blanc.

A estreia da grade artística está agendada para segunda-feira (5), a partir das 20h, com shows culturais regionais, que mesclam ritmo, dança e musicalidade, como coco de roda, ciranda, maracatu rural e forró pé de serra. Na ocasião, o público vai acompanhar, do conforto de casa, os shows de Baixinhos dos Oito Baixos (Vicência), Coco de Fulô (Nazaré da Mata), Maciel Salú (Olinda), Ciranda Bela Rosa de Mestre Bi (Nazaré da Mata), Maracatu Leão da Floresta (Vicência), Maracatu Estrela Formosa (Povoado de Angélicas – Vicência) e Maracatu Leão Coroado (Buenos Aires).

Na terça-feira (6), segundo dia de programação, o festival apresenta uma videoaula de danças afro-brasileiras. A atividade, que une movimentos e expressão corporal, explora os ritmos maculelê, afro e afoxé. No vídeo, Juçara, dançarina popular, juntamente com os músicos Nino Alves e Nino Sousa, apresentam os sons, movimentos e passos de cada música. A formação é destinada às crianças, adolescentes, jovens e adultos e busca contribuir para a formação da cidadania, da expressão artística e cultural e dos valores sociais envolvidos. O vídeo gravado na Moita do Engenho Poço Comprido, zona rural de Vicência, será exibido no canal do Youtube, a partir das 20h.

O ponto alto da programação acontece na quarta-feira (7), último dia do evento, com a roda de diálogo intitulada “Mulheres: força, garra e determinação habitam em nós”. A ideia do encontro é chamar atenção para um olhar sobre a atuação das mulheres negras, trabalhadoras rurais e autônomas, que lutam na preservação das memórias, cultura e identidade de suas tradições, por meio Ponto de Cultura e o Museu Comunitário Poço Comprido. A conversa será exibida a partir das 20h.

No mesmo dia, será realizada outra roda de diálogo: Conversa de Mestres. A iniciativa busca reunir personalidades da cultura popular da região para uma conversa sobre memória, desafios e tradição. Estão convidados o Mestre Calú (Mamulengueiro), Cacá (Violeiro), Sebastião Pedro (Maracatuzeiro) e Noé (Cirandeiro). Juntos, eles fazem uma viagem no tempo e na história, com boas lembranças sobre as manifestações de cultura popular em que estão inseridos, até chegarem ao atual momento da pandemia.

Serviço

13º Festival Celebração da Consciência Negra

5 a 7 de abril.

Canal do Youtube do Museu Poço Comprido