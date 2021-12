1ª Feira Literária de Goiana segue até domingo (19) com programação diversificada

A 1ª Feira Literária de Goiana (Fligo), realizada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) no Sesc Ler, vem se consolidando como um dos mais importante eventos da cena cultural da Zona da Mata Norte, reunindo artistas e grupos do município, da região, de outras cidades do Estado e nomes nacionais. Até o próximo domingo (19), das 9h às 20h, mantém programação diversificada e gratuita que atende ao público de todas as idades. A Fligo ocupa cerca de 50 metros quadrados de área aberta do Sesc e conta com mais de 15 expositores, entre livrarias, editoras e de produtos pedagógicos.

Literatura, música, cinema e teatro costuram a programação que conta com cerca de 50 atrações. Para o público infantil, oficinas artesanais, contações de histórias e shows movimentam o espaço desde a última segunda-feira. Uma das pedidas é a oficina Estamparia com folhas: imprimindo texturas botânicas, ministrada pelo artista plástico Roberto Leandro. Usando recursos simples, como papel, tecidos, tintas e folhas de árvores, a oficina estimula a criançada a criar suas próprias composições e padronagens em estamparias personalizadas que podem ser levadas para casa.

No espaço Tenda das Brincadeiras, o arte-educador e profissional do teatro Murilo Freire apresenta a atividade Inventando Histórias, que tem como proposta de unir a linguagem teatral à literária a partir de jogos de improvisaçãoinspirados em títulos disponíveis nos próprios estandes. Murilo, um recifense há seis anos radicado em Goiana, destaca a importância da feira. “A iniciativa da Fligo é fantástica. Notadamente aqui para a Mata Norte, uma região pujante do ponto de vista cultural, receber um evento desse porte é vital porque coloca, de fato, a região dentro do circuito cultural do Estado. É um incentivo para os artistas locais, para a troca de experiências e para o público em geral”, afirma. Na grade infantil, a Fligo reserva ainda para a garotada shows com o Grande Circo das Maravilhas (quinta-feira), o grupo Mamulengando Alegria (sexta-feira), Mundo Bita (sábado), Banda Mini Rock (sábado) e Bandalelê (domingo).

Para os amantes da literatura, a Fligo também reserva momentos importantes, como o sarau que acontecerá nesta quinta-feira, às 17h, reunido os poetas Ademauro Coutinho (Goiana), André Pina (Carpina), Cris Souza (Carpina), Endreson Ribeiro (Nazaré da Mata), Enoo Miranda (Nazaré da Mata), Ezter Liu (Carpina), Geisiara Lima (Timbaúba), Philippe Wollney (Goiana), Sandro Gonzaga (Goiana), Thalita Medeiros (Goiana), Wander Shirukaya (Itambé) e Wilemberg Gonçalves (Nazaré da Mata) dentro da proposta do Recita Mata Norte, um dos mais importantes projetos de divulgação literária hoje em curso na região. O grupo acústico Tertúlia, coletivo que une canções e poesia autoral, é destaque da programação do sábado (18). Participarão da apresentação, marcada para 18h, Sam Silva, Lucas Torres, Ezter Liu, Valfrido Santiado e Philippe Wollney, autor do livro Ruinosas Ruminâncias (201, Cepe), que, em homenagem da editora, empresta seu nome à livraria montada na Fligo.

Acompanhe a programação da 1ª Feira Literária de Goiana – Fligo

Data: 13 a 19 de dezembro

Horário: 9h às 20h

Local: Sesc Ler Goiana

Endereço: Rua do Arame, s/n, Centro, Goiana

Entrada franca

Dia 16 de dezembro, quinta-feira

9h – Oficina / Teatro

A importância das bibliotecas escolares na promoção da leitura. Com Simone Rosa

Público-alvo: professores e técnicos da educação da rede municipal de ensino.

9h – Oficina / Tenda das Artes

Estamparia com folhas: imprimindo texturas botânicas, com Leandro Roberto

9h –Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A coisa brutamontes (Cepe), de Renata Penzani, com Liane Pereira

10h30 – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Estamparia com folhas: imprimindo texturas botânicas, com Leandro Roberto

14h –Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Editoras independentes: independentes de quê?

Com Philippe Wollney (Porta Aberta), Enoo Miranda (Vão edições), Wander Shirukaya (Enclave Editorial) e Endreson Ribeiro (Cartonera da Zona). Mediação de Wellington de Melo

15h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A coisa brutamontes (Cepe), de Renata Penzani, com Liane Pereira

15h30 – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Roda Literária / Café Literário

Com o grupo “Recita Mata Norte”.

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Grande Circo das Maravilhas

19h – Palestra / Teatro

Com Maria Valéria Rezende. Apresentação de Haidée Camelo

Dia 17 de dezembro, sexta-feira

9h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

9h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A domadora de palíndromos (Cepe), de Fred Bellintani, com Marlene Paraguai

10h30 – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

14h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Literatura fantástica e imaginário popular, com Frederico Toscano e João Paulo Parisio. Mediação de Roberto Beltrão

15h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A domadora de palíndromos (Cepe), de Fred Bellintani, com Marlene Paraguai

15h30 – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Roda Literária / Café Literário

Com Zeh Rocha e convidados

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

A terra dos encantados, com o grupo Mamulengando Alegria

19h – Palestra / Teatro

Com Jayse Ferreira

Dia 18 de dezembro, sábado

9h – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A menina que engoliu um céu estrelado, de Gael Rodrigues (Cepe, 2020)

10h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Os pés nos quintais e os olhos no mundo: um menino chamado Paulo Freire, de Targélia de Souza Albuquerque, com Naty Melo

11h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h –Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

14h30 – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A domadora de Palíndromos, de Fred Bellintani (Cepe, 2020)

15h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

15h – Show / Teatro

Show do Bita – Dentro do mundo lá fora

16h – Contação de História / Palco Externo

Os pés nos quintais e os olhos no mundo: um menino chamado Paulo Freire, de Targélia de Souza Albuquerque, com Naty Melo

16h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Banda Mini Rock

18h – Sarau / Teatro

Tertúlia, grupo acústico formado por Sam Silva, Lucas Torres, Ezter Liu, Valfrido Santiago e Philippe Wollney

19h – Show / Palco Externo

Banda Curica

Dia 19 de dezembro, domingo

9h – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h – Oficina / Tenda das Artes

A arte da frottage: revelando texturas das superfícies, com Leandro Roberto

10h –Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

11h – Contação de História / Palco Externo

Xicaré, de Marcela e Artur Pandolfi, com Liane Silva

11h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h – Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

15h – Oficina / Tenda das Artes

A arte da frottage: revelando texturas das superfícies, com Leandro Roberto

15h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

16h – Contação de História / Palco Externo

Xicaré, de Marcela e Artur Pandolfi, com Liane Silva

16h –Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

17h – Sarau / Teatro

Com Juliano Holanda e Luana Tavares

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Bandalelê

19h – Show / Palco Externo

Banda Saboeira