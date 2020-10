Paulo Câmara entrega obra de saneamento básico em Goiana

O governador Paulo Câmara inaugurou a primeira etapa do novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponta de Pedras, distrito do município de Goiana, na Região Metropolitana do Recife. A obra integra o Programa Cidade Saneada e contou com um aporte de R$ 10 milhões, beneficiando 7 mil pessoas na região.

“Goiana é um polo automotivo de referência no mundo e precisava de investimentos como esse, de esgotamento sanitário, para realmente dar uma maior qualidade de vida e saúde pública para a população. São avanços necessários na infraestrutura para a cidade continuar crescendo”, afirmou o governador. “Vamos continuar trabalhando, porque a gente tem como meta nos próximos 15 anos fazer a universalização e a cobertura completa de todo o tratamento de esgoto de Goiana e dos municípios vizinhos da Região Metropolitana”, acrescentou.

O projeto completo vai proporcionar à população dos bairros de Cocota, Enseada, centro de Ponta de Pedras, Beira Mar, Área do Sítio, Loteamentos Santa Cruz e Malvinas, 2 mil novas ligações de esgoto, com a implantação de 20 quilômetros de rede coletora e duas novas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). Além disso, entrega ainda uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), localizada às margens da PE-001, no bairro de Enseada, em Goiana, com capacidade de tratar 15 l/s. Como forma de compensação ambiental, mudas foram plantadas em Ponta de Pedras.

O governador vistoriou, ainda, as obras de esgotamento sanitário na sede de Goiana, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2022. A nova estrutura, na qual serão investidos R$ 105 milhões, contemplará 35 mil moradores dos bairros de Goiana (centro), Jardim Nova Esperança, Jardim Novo Mundo, Vila Santa Rita, Recanto, Barra Vento e Aeroviário, com aproximadamente sete mil novas ligações de esgoto, implantação de 43 km de rede coletora e construção de três novas Estações Elevatórias (EEE). Além da construção de nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), localizada às margens da BR 101, com capacidade de tratar 80l/s.

Acompanharam a visita a vice-governadora, Luciana Santos; os secretários Fernandha Batista (Infraestrutura e Recursos Hídricos); José Bertotti (Meio Ambiente e Sustentabilidade); Pedro Eurico (Justiça e Direitos Humanos) e a presidente da Compesa, Manuela Marinho.