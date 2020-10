Celpe vai premiar clientes com contas em dia

A crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 impactou o orçamento de muitas famílias. Para

ajudar os seus clientes diante desse cenário, a Celpe, empresa da Neoenergia​, tem facilitado o pagamento com ações de negociação e adoção de canais digitais. Como forma de estimular a adesão dos consumidores às novas formas de quitar as faturas, a companhia criou a promoção Energia para Recomeçar, que sorteará cerca de R$ 100 mil em prêmios para consumidores com as contas em dia.

“A Celpe está sempre busca de soluções que se adequem melhor a condição de cada cliente, a empresa vem criando alternativas digitais que facilitam o recebimento das contas de energia e os pagamentos”, afirma Leonardo Moura, superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia.

O pagamento das contas em dia é essencial para que o orçamento familiar permaneça equilibrado, evitando transtornos com o acúmulo de dívidas. “Criamos a promoção Energia para Recomeçar com o objetivo de auxiliar os clientes e estimular a reorganização financeira nesse momento da economia. É uma ação importante para facilitar a vida dos consumidores e, além disso, premiá-los”, acrescenta Renata Farias, gerente de Arrecadação da Neoenergia.

Como participar

Na promoção Energia para Recomeçar, todos os clientes que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia, podem acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o seu cadastro. O consumidor que optar pelo recebimento da fatura por e-mail terá mais um número e, portanto, aumenta a possibilidade de ser premiado. Receberá um terceiro número quem fizer o pagamento se cadastrando no débito automático e/ou utilizando internet banking ou a rede credenciada das distribuidoras.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos seis meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site. O primeiro resultado será no dia 30 de novembro de 2020. No último sorteio, o valor do prêmio chega a R$ 40 mil, o equivalente ao de um carro popular.

A Neoenergia fechou ainda uma parceria com a Magalu e todos os consumidores cadastrados na promoção terão até 10% de desconto em compras online.

“O objetivo da Celpe é realizar o sonho do nosso cliente. Seja com a compra de um eletrodoméstico, na reforma da sua casa, no pagamento das suas faturas de energia ou até mesmo na utilização de um ano de supermercado, o que queremos reforçar é a importância desta realização para o nosso negócio”, afirma Clarissa Chagas, supervisora de Gestão da Arrecadação da Neoenergia.

Pagamento facilitado

Para aderir às formas de pagamento digital que são revertidas em mais números da sorte e aumentam as chances de ganhar, os clientes podem acessar o site da distribuidora ou entrar em contato pelos canais de atendimento. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são as lojas da rede credenciada.

Celpe

Site: www.celpe.com.br

WhatsApp: (81) 3217-6990

Relacionamento com clientes: 116