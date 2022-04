4ª Mostra Canavial de Música Instrumental exalta patrimônios culturais da Zona da Mata Norte de Pernambuco

A 4ª edição da Mostra Canavial de Música Instrumental vai fazer um passeio musical especial pelas belezas, histórias e patrimônios culturais da região da Zona da Mata Norte de Pernambuco. No próximo dia 1º de maio (domingo), o evento desembarca no Engenho Santa Fé, localizado na zona rural da cidade de Nazaré da Mata. Por lá, cerca de doze atrações da cidade e região, entre grupos, quartetos e filarmônicas, vão se revezar, das 9h às 19h, trazendo uma mistura de sons e ritmos, que vão do erudito ao popular. A programação contará com tradução simultânea da Língua Brasileira de Sinais (libras). O evento, que busca proporcionar a contemplação musical do público com a natureza, de forma gratuita, conta com o incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura.

Nesta edição, a Mostra Canavial de Música Instrumental ficará concentrada apenas no Engenho Santa Fé, diferente de outros anos que dividiu a programação com outras cidades da região. Cerca de dois palcos serão montados para apresentações, sendo um deles às margens do açude, no Engenho Santa Fé, e outro em frente a casa grande. A proposta é para que o público aproveite toda festa sem perder um instante sequer. Além das belezas naturais, o espaço do engenho será ornamentado promovendo ainda mais aconchego e ambiência ao evento. A ideia é que o público possa acampar no local, levando suas famílias, amigos e caravanas para prestigiarem a música instrumental.

Em 2022, a programação contará com várias atrações. São elas: Banda Capa Bode, Nazaré da Mata, que é Patrimônio Vivo de Pernambuco; Trombonada ( Recife); a Orquestra de Frevo Zezé Corrêa (Aliança), que é Ponto de Cultura; Hugo Linns (Olinda). Também participam do evento, Banda 22 de Novembro (Paudalho); Paradise Instrumental (Itambé); Grupo Instrumental Brasil – GIB (Recife); DUO Eduardo Visconti e Wallace Seixas (Recife). A Mostra terá, ainda, convidados especiais vindos da cidade de João Pessoa, na Paraíba: Parayba Ska Jazz Foundation; Nectar do Groove; Free Tozz.

Após hiato de mais de dois anos por conta da pandemia do coronavírus, a Mostra poderá ser realizada de forma presencial. “Desde 2019 vínhamos trabalhando nesta programação, porém, em 2020, a pandemia nos tirou essa oportunidade. Agora, com todo mundo vacinado e a flexibilização de público para grandes eventos, vamos, enfim, tirá-lo do papel. Confesso que estamos emocionados em poder produzir um evento tão especial. Afinal, a música, em algum momento da pandemia, foi companhia de todos nós. Será uma grande oportunidade para vivenciar a música instrumental conectada à história, aos patrimônios da Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco”, destaca emocionada a coordenadora e produtora cultural do evento, Wanessa Santos.

Confira a programação

PALCO I

9h – Banda Capa Bode, Nazaré da Mata – PE

10h – Nectar do Groove, João Pessoa – PB

12h – Trombonada, Recife – PE

14h – Orquestra de Frevo Zezé Corrêa, Aliança – PE

16h – Hugo Linns, Olinda – PE

18h – Parayba Ska Jazz Foundation, João Pessoa – PB

PALCO II

9h30min – Banda 22 de Novembro, Paudalho – PE

11h – Paradise Instrumental, Itambé – PE

13h – Grupo Instrumental Brasil – GIB, Recife – PE

15h – DUO Eduardo Visconti e Wallace Seixas, Recife – PE

17h – Freetozz, João Pessoa – PB