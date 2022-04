Vacinação contra febre aftosa e raiva terá início na próxima semana, em Paudalho

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca de Paudalho iniciará na próxima semana a vacinação contra a febre aftosa e raiva no município. De acordo com a pasta, serão aplicadas, ao todo, 2.600 mil doses de combate às doenças, entre os dia 1° de maio e 15 de junho.

“Disponibilizaremos uma equipe especializada para fazer a imunização dos bovinos e bubalinos (búfalos) nas propriedades situadas na nossa cidade. Cada animal vai tomar as duas doses”, explicou Sérgio Nazário, secretário-executivo de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca de Paudalho.

“É a primeira vez que vamos aplicar a vacina contra a raiva nos animais bovinos do município. Decidimos fazer isso, após relatos de que alguns bovinos haviam morrido com a doença. Isso vai trazer mais saúde para os rebanhos e mais benefícios para os pecuaristas da nossa cidade. Nessa ação, todos animais serão vacinados, do mais novo ao caduco”, esclareceu Fernando Matheus, engenheiro agrônomo da pasta.

Na última terça-feira (26), foi realizada uma reunião entre representantes da Secretaria e pecuaristas do município para explicar como seria o esquema vacinal dos bovinos.