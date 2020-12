AIP realiza votação para eleição da Diretoria

A Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) realiza na próxima sexta- feira (04) eleição para renovação da Diretoria para o mandato 2020-2023.

A votação acontece na sede da insitruição, localizada a Avenida Conde da Boa Vista, 1424, Recife- PE, no horário das 9h as 16hs. No ato da votação os associados devem apresentar um documento oficial com foto.

Conheça a chapa que segue para a releição:

CHAPA BARBOSA LIMA SOBRINHO- MANDATO 2020-2023

Presidente: Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto

Vice- Presidente: Severino Ramos Pereira da Silva

Secretário: Luiz Felipe de Moraes Moura

Diretor Administrativo- Financeiro: Aimé Kyrillos Neto

Vice- Diretor Administrativo- Financeiro: José de Aguiar Machado Filho

Diretor de Promoção Cultural: Luís Boaventura de Andrade Neto

Diretor de Relações Institucionais: Renato Portella Raposo

Diretora de Comunicação: Andréa de Carvalho

CONSELHO FISCAL:

Ednaldo Gomes da Silva

Lourivaldo Ferreira de Lima

Paulo Roberto Cantarelli de Andrade Lima

Suplentes:

Jadson de Pádua Correia

Mardoqueu Júlio da Silva

Rossano Mário Spíndola de Oliveira

Conselho de Ética e Sindicância:

Elias de Araújo Roma Filho

Franscinaldo Gonçalves da Silva

Rosa Maria Soares Bezerra

Suplentes:

Ronaldo Bezerra de Vasconcelos

Ricardo Tavares Nunes da Silva

José Antônio Rodrigues Neto