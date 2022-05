 Alagamentos e dificuldades de acesso impedem restabelecimento da energia em áreas do litoral e Zona da Mata

Os atendimentos às ocorrências no fornecimento de energia em localidades isoladas do Grande Recife e da Zona da Mata do Estado têm sido comprometidos por alagamentos e dificuldades de acesso. As equipes de prontidão estão se deparando com ruas e estradas intransitáveis em decorrência do excesso de lamas, transbordamentos de rios e canais, além de deslizamentos de terra. Em algumas áreas inundadas o serviço ainda permanece desligado por não apresentarem condições seguras para a população. Mesmo com toda dificuldade logística, a empresa está atuando de forma ininterrupta para atender aos chamados. A distribuidora triplicou o número de equipes de plantão e manterá o regime de contingência até a normalização dos casos. “Os trabalhos seguem avançando, apesar das condições adversas. Sabemos da importância e da essencialidade da energia na vida das pessoas, mas pedimos que os clientes dessas áreas tenham um pouco mais de paciência”, comenta o superintende Técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos. Estão sendo priorizados atendimentos a serviços de saúde e de abastecimento d’água. Profissionais da Neoenergia também estão trabalhando no suporte a atividades do Corpo de Bombeiros e das Comissões de Defesa Civil do Estado e de municípios. Em algumas situações, é necessário que a empresa desligue o fornecimento e elimine riscos para permitir as ações de resgate de pessoas. Em caso de falta de energia, os clientes podem entrar em contado por meio dos diversos canais de relacionamento da Neoenergia: teleatendimento (116), Whatsapp (81.3217.6990), site oficial da Neoenergia Pernambuco (www.neoenergiapernambuco.com.br). DOAÇÕES

O Programa de Voluntariado da Neoenergia está atuando, em parceria com o Transforma Brasil, de um mutirão de doações para as famílias vítimas das chuvas, em Pernambuco. Para participar, basta doar qualquer valor via Pix (chave: fundo@transformabrasil.com.br), com os últimos dígitos 0,25 para indicar que a doação deve ser direcionada para a ação da Neoenergia. Todo o arrecadado será utilizado para compra de mantimentos e gêneros de primeira necessidade para os atingidos pela chuva. DICAS DE SEGURANÇA EM PERÍODOS DE CHUVA

Alagamentos, raios, quedas de árvores entre outros acontecimentos comuns durante tempestades e ventanias que podem interferir na rede elétrica. A Neoenergia alerta que é necessário ficar atento, por exemplo, aos efeitos dos raios. A descarga atmosférica pode causar perturbações na rede de energia, além de comprometer as instalações das residências. Casa seguraRedobrar a atenção quanto a presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e/ou tomadas também é importante. Caso perceba qualquer sinal desse tipo, o seguro é não tocar nelas nem conectar eletroeletrônicos em tomadas instaladas no local, evitando assim o risco de choque elétrico. Cuidados em alagamentosAlguns locais sofrem com as enchentes e alagamentos, situações que podem prejudicar a rede elétrica e colocar em risco a segurança das pessoas. Nesses casos, a primeira atitude é desligar o disjuntor. Isso deve acontecer assim que a pessoa perceber os primeiros sinais de alagamento na casa. Logo em seguida, deve desconectar todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água. O alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia, pelo número 116. Quando o serviço for restabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor. Lidando com o choque elétricoMesmo com todos os cuidados, um acidente pode acontecer. Então, como proceder nessa hora? A primeira atitude é desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Logo depois, afaste a vítima da fonte do choque, mas jamais toque nela diretamente. O recomendado é afastá-la utilizando materiais como plástico, tecidos grossos, borracha ou madeira. Em seguida, chamar o serviço oficial de socorro e manter a calma até a chegada dos profissionais. Confira mais algumas dicas da Neoenergia para manter a segurança durante o período de chuvas:

• Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, ou próximo a árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva; • Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço; • Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue IMEDIATAMENTE o disjuntor; • Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados; • Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos; • Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento; • Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não; • Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto; • Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior; • Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la; • Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para a Neoenergia, no 116.

DOAÇÕES – Em solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas, a Neoenergia está apoiando o mutirão de doações promovido pelo Transforma Brasil, em parceria com o Novo Jeito. A iniciativa está arrecadando recursos e, também, itens de higiene pessoal, fraldas, alimentos não perecíveis, água mineral e cobertores para essas famílias.