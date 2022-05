Alepe se solidariza com vítimas das chuvas e lança campanha de arrecadação para os desabrigados

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) começa nesta segunda-feira (30) uma campanha de doação para as vítimas das chuvas no Estado. O espaço de arrecadação será mantido enquanto chegarem os donativos, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, no segundo andar do prédio anexo da Alepe, na Rua da União.

A solicitação é para que sejam doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, água mineral e agasalhos. A ação solidária será coordenada pela Superintendência se Gestão de Pessoas.

Para o presidente da Alepe, deputado Eriberto Medeiros (PSB), todos precisam se solidarizar com os pernambucanos que perderam suas casas ou uma pessoa querida da família.

“A Casa de todos os pernambucanos não cruzaria os braços diante de uma tragédia como essa que atinge nosso Estado. Precisamos fazer uma corrente do bem e unir forças para ajudar quem se encontra em situação de extrema vulnerabilidade”.

Segundo informações oficiais divulgadas até a noite deste sábado (28), a Central de Operações da Codecipe registrou 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigadas. A Alepe se manterá de prontidão para eventuais ações do governo que dependam de votação legislativa.