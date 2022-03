Antonio Coelho e Regina Lapa fecham dobradinha em Tracunhaém

O apoio à pré-candidatura de Miguel Coelho ao Governo de Pernambuco não foi a única parceria política firmada com a Família Lapa. Do encontro, realizado na última quinta-feira (17), também ficou alinhada uma aliança para a chapa proporcional. O deputado estadual Antonio Coelho, do União Brasil, fará dobradinha com a pré-candidata a federal Regina Lapa, do Podemos, em busca de votos em Tracunhaém, na Mata Norte pernambucana.

Candidata a prefeita na eleição de 2020 no município, Regina Lapa pontua que sua disposição para disputar uma vaga na Câmara Federal visa dar voz às demandas da Zona da Mata. Uma região, segunda ela, carente de representação. “Queremos preencher essa lacuna; defender os interesses dessa população, que vem sendo privada de políticas públicas de qualidade. Também vamos lutar pela valorização do trabalhador rural e buscar recursos para Tracunhaém e a Mata Norte”, destacou.

A dobradinha com o deputado Antonio Coelho, segundo Regina Lapa, chega para somar, para fortalecer e dar mais esperança a uma cidade esquecida pelo Estado, obrigada a conviver com grandes desafios, a exemplo da falta d’água e uma saúde de péssima qualidade.

“Antonio vem trabalhando pelo nosso município antes mesmo de receber qualquer voto. A sua atuação e articulação junto ao senador Fernando Bezerra Coelho vem rendendo ações e recursos importantes para a nossa cidade. E nessa parceria política, vamos recuperar a representatividade e a força da Zona da Mata”, assinalou a pré-candidata.

Trabalhando para renovar o seu mandato na Assembleia Legislativa, o deputado Antonio Coelho expôs sua alegria e satisfação diante dessa parceria política firmada com Regina Lapa e ressaltou, ainda, a capacidade eleitoral já demonstrada pela parceira política em outros pleitos na Mata Norte.

“Tenho certeza que Regina, através da sua competência e da sua garra, vai enriquecer muito o debate político neste ano. Para mim, é um orgulho estar militando ao seu lado. E esse será mais um palanque para fortalecer o projeto do nosso pré-candidato Miguel Coelho. Acredito que o nosso grupo será majoritário na Mata Norte não só nas candidaturas proporcionais, mas, principalmente na candidatura a governador”, assinalou o parlamentar.