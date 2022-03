Campanha de combate à violência contra as mulheres chega aos esportes

A campanha da Secretria da Mulher de Pernambuco “Violência contra a Mulher é #jogosujo esteve em pauta no gramado do Arruda, durante a partida entre Santa Cruz e Caruaru City, pelo campeonato Pernanbucano de Futebol que aconteceu no sábado (19.03).

A meta da campanha é alertar a sociedade sobre a importância da prevenção da violência contra as mulheres nos esportes. A faixa da campanha foi exposta no início e no intervalo do jogo, válido pelo campeonato Estadual. A Campanha Violência contra a mulher é Jogo Sujo é realizada pela Secretaria da Mulher de Pernambuco tem parceria com a Federação Pernambucana de Futebol.

A secretária estadual da Mulher, Ana Elisa Sobreira, citou que a prevenção às violências precisa estar presente em todos os espaços. “Esse trabalho é contínuo e precisa fazer parte da rotina de todas as pessoas. Pernambuco não tolera violência contra as mulheres”, destacou.