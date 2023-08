ASSIM vivencia o Dia do Agricultor em Lagoa de Itaenga

A ASSIM (Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos) vivenciou, na manhã de hoje (21), as comemorações pelo Dia do Agricultor, no município de Lagoa de Itaenga.

O evento aconteceu no espaço da Feira Agroecológica e reuniu os participantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI), do Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga (CEDILI), agricultores de Núcleo de Produção Agroecológica, além de representantes de organizações como o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Acreditar e Prefeitura de Lagoa de Itaenga, através do secretário de Agricultura, Clécio do Moinho.

A programação foi formada por apresentação cultural, serviço de aferição de pressão arterial, sorteio de uma cesta de produtos orgânicos para os clientes e ferramentas agrícolas para os agricultores, além de uma palestra sobre a importância do agricultor e a distribuição de lanches com produtos beneficiados. Destaque para alguns pratos, preparados pelas idosas que participam do Projeto Nos Trinques, com as receitas que estão aprendendo na cozinha comunitária da ASSIM.

O momento foi marcado pela homenagem aos homens e mulheres que com o seu trabalho diário no campo demonstram a força da Agricultura Familiar e tem contribuído para o desenvolvimento da Agroecologia em Lagoa de Itaenga. “Hoje nos orgulha ver as famílias plantando de forma orgânica e garantindo o seu sustento e levando saúde e qualidade de vida para os clientes. A ASSIM tem investido para o fortalecimento da Agricultura e todos nossos agricultores estão de parabéns”, comentou a presidente da Associação, Rosinete Silva.

A atividade foi realizada através do Projeto Nos Trinques, que é proposto e realizado pela ASSIM, e vincula a política nacional da pessoa idosa com o desenvolvimento sustentável. A proposta é implantar nas feiras orgânicas espaços de aprendizagem e mobilização social, para pessoas idosas e seus familiares. A Feira Agroecológica de Lagoa de Itaenga é realizada sempre às sextas- feiras, no horário das 6h às 10hs, próximo à Igreja Matriz de São Sebastião- Centro.

SOBRE A ASSIM: A Associação é uma organização social de agricultores familiares da Zona Rural do município de Lagoa de Itaenga. Tem como missão fortalecer a organização coletiva e a cidadania de agricultores familiares agroecológicos, contribuindo com a geração de renda, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. Saiba mais em: www.aassim.org.br