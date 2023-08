 Paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Limoeiro, comemora 30 anos repleta de histórias de fé e devoção

De uma construção de fé, com uma mistura sagrada com doses generosas de perseverança, de palavras, de mãos e de amor espalhadas por toda edificação

A Paróquia de Nossa Senhora do Carmo está localizada na cidade de Limoeiro, no estado de Pernambuco. A igreja dedicada à Nossa Senhora do Carmo é um importante centro religioso não só para a comunidade católica da Cohab, onde está edificada, mas para toda a cidade de Limoeiro.

A história de sua fundação do templo religioso com muita luta, tiveram ingredientes especiais: uma mistura sagrada com doses de fé sem moderação, junto com muita perseverança, e doações muito generosas de palavras, mãos, gestos, coração, suor, tijolos, mobiliário e tantos outros itens importantes que estão embutidas nas paredes e espalhadas por toda edificação. O elemento mais importante dessa construção, que, sem dúvida, deu “liga” e permanece até hoje é o AMOR.

Quando Ana Maria de Oliveira Neta, ou simplesmente Ana Neta, como é conhecida, e o Padre Olindo Furlanetto, então pároco de uma outra Igreja, tinham a fé que a semente que estavam lançando daria bons frutos, mas não imaginavam a grandiosidade e proporção que tomaria. Um belo templo religioso ali foi plantado e lá permanece até hoje.

HISTÓRIA

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo Limoeiro – Veridiana Ramos e Úrsula Nunes da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo – Limoeiro que completou 30 de anos no dia 18. A pedra fundamental de tudo iniciou com Ana Neta e padre Olindo. Eles tiveram a ideia de formar um grupo de jovens aqui na comunidade da Cohab. Inicialmente, 6 jovens passaram a participar desse grupo. Depois de alguns meses aí aumentou para 12 jovens, passando posteriormente para 40. Padre Olindo e Ana neta vendo que a quantidade de jovens estava aumentando cada vez mais, passaram a se encontrar no Centro Social Urbano. Por falta de segurança passamos a fazer esse encontro no centro de idosos, depois numa creche, tiveram a ideia de construir uma capela. A prefeitura, na então gestão de José Quirino, que fez a doação do terreno, escolheu-se o nome da santa, que em votação, o nome de Nossa Senhora do Carmo foi escolhido pela maioria das mulheres.

Padre Olindo e Ana Neta foram escolher a imagem da santa, cujo valor foi pago com doação exclusiva de mulheres Limoeirenses que se chamavam MARIA DO CARMO. O grupo jovem fez a limpeza do terreno, como não tinham recurso financeiro suficiente para a construção, conseguiram que pedreiros voluntários doassem sua mão de obra gratuitamente e construíram inicialmente um salão. Os encontros eram improvisados, e eles conseguiam através de doações dos armazéns, cerâmicas e materiais necessários. A obra foi tomando gradativamente, com muita resiliência e perseverança, a proporção que tem hoje, grandiosa e acolhedora.

A igreja segue firme no seu projeto eucarístico, oferece missas regulares, sacramentos, catequese, atividades pastorais e eventos religiosos para os fiéis. Além disso, também desempenha um papel importante na promoção da evangelização e caridade na região.

O acolhimento dos cristãos acontece regularmente e é um espaço de encontro e vivência da fé cristã, acolhendo todas as pessoas que desejam participar da vida da comunidade e buscar uma experiência de espiritualidade.

Da infância missionária composta inicialmente por 40 crianças e coordenada por Ana Neta. No decorrer de suas atividades o espaço que abrangia o grupo de jovens executou algumas atividades como relatado pelas fiéis. “Tínhamos educação para adultos, pastoral da saúde com plantio de várias plantas medicinais com o apoio do Senar e diversos cursos. Tinha uma inserção da comunidade com a Igreja, como ainda existe e vem crescendo. De uma comunidade de fé, torna-se uma Igreja, devoção viva de Nossa Senhora do Carmo”, falou a cristã Úrsula Nunes.

30 anos se passaram depois da iniciativa da fundação da Paróquia, ela até hoje persevera, com muita esperança. Atualmente, Ana Neta permanece com a sua luta, inclusive, ela também representou a comunidade e a Diocese de Nazaré em Brasília, para formação e criar o grupo Infância Missionária. Daquele grupo de 40 jovens, transformou-se num sólido grupo de jovens cristãos e alcançou 18 localidades em Limoeiro, com mais de 40 movimentos pastorais. “Um grupo de jovens que começou com esse objetivo, força de vontade, perseverança, engajadas e iluminadas pela fé. Fazemos parte dessa história, o monumento só tem 08 anos, mas fazem 30 anos que éramos algo que realmente é histórico na comunidade”, concluiu Úrsula Nunes.