Bloco Rural Estrelinha leva aulas espetáculos, oficinas de artesanato e de percussão para escola e universidade de Nazaré da Mata

O Bloco Rural Estrelinha, tradição do carnaval da Zona da Mata Norte de Pernambuco, realiza, dentro das festividades de 60 anos, uma agenda de atividades culturais, gratuitas, que vão circular por vários locais da cidade de Nazaré da Mata, Capital Estadual do Maracatu Rural. As ações incluem aula espetáculo, oficina de percussão, oficina de estandarte e adereços. Durante a programação ainda haverá cortejo cultural pelas ruas e avenidas da cidade. As Atividades visam contribuir com a manutenção e história do grupo, e tem o incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura. O evento começa nesta quinta-feira (19) e vai até domingo (05 de junho).

O pontapé das atividades têm início nesta quinta-feira, com a aula espetáculo “Na Batida do Coco Rural”, que será ministrada no Centro de Referência e Formação da Criança e Adolescente Surdos (Crefas), localizado em Nazaré da Mata. Na ocasião, o Mestre Manoel Vieira, de 90 anos, idealizador e brincante do Bloco Rural Estrelinha, fará uma apresentação de suas vivências dentro da agremiação carnavalesca, que há seis décadas desfila na cidade. Além de poder aprender mais sobre a cultura local, o público também poderá prestigiar a apresentação do Bloco Rural Estrelinha. O encontro, programado para acontecer a partir das 14h, tem como proposta promover a troca de conhecimento entre crianças, adolescentes e jovens surdos, atendidos pela instituição.

Além do Crefas, no mesmo dia, a aula espetáculo vai passar pela Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Lá, o Mestre Manoel Vieira terá um encontro especial com os universitários, pesquisadores, professores e toda a comunidade do entorno da universidade. A roda de diálogo terá início às 19h. Também está confirmada a realização de uma oficina de percussão, inspirada nos ritmos do Bloco Rural Estrelinha, para os músicos da Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena (Capa Bode), que é Patrimônio Vivo de Pernambuco e Ponto de Cultura. A capacitação será ministrada pelo músico e artista da cultura popular, Nailson Vieira. Caberá a ele, a partilha dos conhecimentos sobre a tradição sonora musical, entre outras curiosidades do grupo.

Já entre os dias 28 (sexta) e 29 (sábado) de maio, acontecerá a oficina de artesanato focada no figurino e adereços do Bloco Rural Estrelinha. A oficina é destinada aos integrantes do grupo e toda comunidade, e será ministrada pela artesã, Valcira Santiago, especialista em confecção de adereços, bordados e acessórios. As aulas serão realizadas pela manhã, das 8h às 12h. E, na parte da tarde, das 14h às 17h. Todos os participantes receberão certificado. Os interessados em participar das oficinas de artesanato e de percussão devem realizar inscrição por meio das redes sociais do Bloco Rural Estrelinha: https://instagram.com/blocoruralestrelinha – encurtador.com.br/mnoN0

Para celebrar os novos ciclos, o Bloco Rural Estrelinha irá realizar, no dia 05 de junho, um cortejo cultural pelas ruas e avenidas de Nazaré da Mata. O grupo, um dos poucos remanescentes de blocos rurais pernambucanos na história da cultura popular em atividade no Estado, promete levar muita música, arte e alegria por onde passar. A largada terá início às 9h.

Programação Projeto Cultural Estrelinha realiza

Aula espetáculo “Na Batida do Bloco Rural”

Datas: 19 de maio

Local: CREFAS – Centro de Referência e Formação da Criança e Adolescente Surdos

Público-alvo: Estudantes e professores

Horário: 14h às 16h

Aula espetáculo “Na Batida do Bloco Rural”

Datas: 19 de maio

Local: UPE Campus Mata Norte

Público-alvo:

Horário: 19h às 21h

Oficina “Na Batida do Bloco Rural”

Datas: 20 e 21 de maio

Local: Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena – Capa Bode

Público-alvo: Músicos

Horário:das 8h às 12h – 14h às 17h

Oficina “Confecção de Estandarte e Adereços”

Datas: 28 e 29 de maio

Local: Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena – Capa Bode

Público-alvo: Músicos

Horário: das 8h às 12h – 14h às 17h

Cortejo cultural

Data: 5º de Junho, domingo

Horário: 9h

Local: Sede do Bloco Rural Estrelinha, no loteamento Paraiso