Paudalho prorroga prazos de editais destinados às premiações de profissionais de cultura

A Prefeitura do Paudalho, através da Comissão Municipal de Análise e Julgamento da Lei Aldir Blanc, prorrogou o prazo para que os proponentes beneficiados com a lei, que prevê um auxílio financeiro para o setor, realizem as ações e entreguem os relatórios de execução propostos pelos editais: Paudalho Criativo – Geral N° 01/2021; Paudalho Criativo – Artesanato N° 02/2021; e Paudalho Criativo – Música N° 03/2021.

O prazo para a Realização da Ações passa a ser até o dia 20 de maio deste ano. O prazo para a entrega dos Relatórios de Execução das Ações segue até o dia 31 de maio do ano vigente.

Vale ressaltar que os relatórios de execução das ações devem ser entregues, em envelope lacrado, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, no horário das 13h às 16h, à Comissão Municipal de Análise e Julgamento.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc (lei federal) prevê auxílio financeiro ao setor cultural. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.