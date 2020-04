Boletim da SES contabiliza 68 pacientes recuperados da COVID-19 em PE

No boletim epidemiológico desta terça-feira (14), Pernambuco confirmou mais 130 novos casos da Covid-19. Com isso, o Estado totaliza 1.284 ocorrências do novo coronavírus. Desses, 773 estão em isolamento domiciliar e 328 internados, sendo 63 em UTI e 265 em leitos de enfermaria. Além disso, o boletim aponta 68 pacientes já recuperados da doença.

Também foram confirmadas laboratorialmente 13 novas mortes (10 mulheres e 3 homens), ocorridas entre os dias Os pacientes que foram a óbito tinham idades entre Com isso, o Estado totaliza 115 mortes pela Covid-19. Até agora, os casos confirmados estão distribuídos por 58 municípios pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 425 casos foram confirmados e 358 descartados. As testagens abrangem os profissionais de todas unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal), ou privadas. O Estado foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar os profissionais da área da saúde.

Aplicativo Atende em Casa – O Governo do Estado vai expandir, a partir desta quarta-feira (15.04), para os municípios do Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o cadastramento para que a população tenha acesso ao aplicativo Atende em Casa. A ferramenta, que pode ser acessada pelo www.atendeemcasa.pe.gov.br, permite que médicos ou enfermeiros façam vídeo-chamadas e orientações, sendo indicada para as pessoas que apresentem sintomas gripais.

“Essa plataforma torna-se muito importante no momento em que a maioria das atividades estão sendo realizadas de maneira remota pela população, evitando, assim, o deslocamento. No site, é feita uma triagem da gravidade do caso, a partir de um sistema de perguntas. Com as respostas, o aplicativo poderá fazer recomendações de acordo com os sintomas relatados. Nos casos leves, que repousem e fiquem em casa; nos casos considerados moderados ou graves, haverá uma videochamada para orientação com enfermeiro ou médico. Nossa expectativa é que, em breve, possamos expandir essa tecnologia para todo o Estado”, explica o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Lançado no dia 26 de março, em parceria com a Prefeitura do Recife, o aplicativo já tem mais de 11 mil usuários cadastrados. Cerca de três mil pessoas com sintomas ou condição de gravidade receberam teleorientações com médicos ou enfermeiros; e mais de 800 pacientes, que passaram pela teleorientação, foram orientadas a procurar um serviço de saúde para consulta.

ÓBITOS – COVID-19– Os novos óbitos confirmados foram:

1 – Mulher, 85 anos, residente de Moreno, óbito em 10.04. Tinha hipertensão e diabetes.

2 – Homem, 50 anos, residente de Olinda, óbito em 10.04. Tinha hipertensão e diabetes.

3 – Mulher, 68 anos, residente do Cabo de Santo Agostinho, óbito em 03.04. Tinha hipertensão e diabetes.

4 – Mulher, 88 anos, residente de São Lourenço da Mata, óbito em 11.04. Obesidade e tinha asma.

5 – Mulher, 76 anos, residente de Jaboatão dos Guararapes, óbito em 12.04. Tinha hipertensão, diabetes e era cardiopata.

6 – Mulher, 65 anos, residente de Timbaúba, óbito em 13.04. Tinha hipertensão, diabetes e histórico de acidente vascular encefálico.

7 – Mulher, 68 anos, residente do Recife, óbito em 07.04. Tinha hipertensão e asma.

8 – Mulher, 53 anos, residente do Cabo de Santo Agostinho, óbito em 13.04. Era tabagista, com histórico de hepatomegalia (aumento do fígado).

9 – Mulher, 47 anos, residente de Camaragibe, óbito em 05.04. Tinha hipotireoidismo e artrite reumatoide.

10 – Mulher, 95 anos, residente de Recife, óbito em 03.04. Não há relatos de comorbidades.

11 – Homem, 81 anos, residente de Carnaíba, óbito em 12.04. Tinha hipertensão e histórico de acidente vascular cerebral.

12 – Homem, 57 anos, residente de Recife, óbito em 10.04. Não há relatos de comorbidades.

13 – Mulher, 63 anos, residente de Recife, óbito em 12.04. Tinha hipertensão e diabetes.