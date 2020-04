Em Carpina, Sala do Empreendedor funciona de forma não presencial

Microempreendedores Individuais (MEI), pequenas e micro empresas que estejam precisando de suporte em alternativas de empreendedorismo durante o período de pandemia ocasionado pelo coronavírus, podem entrar em contato com a Sala do Empreendedor, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina.

O serviço é vinculado ao SEBRA/PE e está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por telefone e WhatsApp, nos números 81 9 9595 6673 e 9 9218 2116, além do email sergio.rafilho@hotmail.com. Para receber orientações sobre como tocar os empreendimentos em meio a crise, basta entrar em contato e apresentar nome completo, data de nascimento, CPF e-mail. No caso de empresas formalizadas é necessário informar o CNPJ.