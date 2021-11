Cavalo Marinho de Condado festeja o Natal com grande circulação pelo Estado

Iniciando as comemorações do ciclo natalino, o Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado, promoverá, entre os dias 23 e 26 de novembro, uma grande circulação por escolas da Rede Estadual de Ensino das quatro macrorregiões do estado (Metropolitana, Mata, Agreste e Sertão). Intitulado de “Aula-Espetáculo No Passo e No Compasso do Cavalo Marinho”, o projeto objetiva promover aos espectadores um contato direto com uma das riquezas da diversidade cultural de Pernambuco.

O projeto, além de promover a salvaguarda da manifestação cultural, irá realizar um intercâmbio artístico em cada município contemplado, contando com a participação de um grupo cultural. Nesta circulação, o público irá presenciar a participação de três Patrimônios Vivos: Gonzaga de Garanhuns, do Reisado de Garanhuns; Assis Calisto, do Samba de Coco Raizes de Arcoverde; e o Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado.

Dentro de cada aula-espetáculo acontecerá explanações dos elementos que compõem a manifestação cultural, a exemplo dos principais personagens, trajes, dança e musicalidade e ainda interações com o público. Uma apresentação também será realizada, ao som do banco, orquestra composta por rabeca, ganzá, pandeiro, bage de taboca e zabumbas.

O projeto conta com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Para sua realização, todos os protocolos de segurança sanitária serão seguidos, tanto nas escolas e instituição que irão receber a circulação, quanto com os integrantes do Cavalo Marinho e a equipe de produção.

Serviço:

Aula-Espetáculo No Passo e no Compasso do Cavalo Marinho

Cavalo Marinho Estrela de Ouro

EREFEM Polivalente de Abreu e Lima

Abreu e Lima / Metropolitana Norte

Interação artística: Ciranda / Grupo Nova Maricota

23/11/2021 – terça-feira / 15h

EREM Monsenhor Abílio Américo Galvão – EMAAG

Palmares / Mata Sul

Interação artística: Maracatu / Nação Erê do Una

24/11/2021 – quarta-feira / 10h

ETE Ariano Vilar Suassuna

Garanhuns / Agreste Meridional

Interação artística: Reisado / Gonzaga de Garanhuns

25/11/2021 – quinta-feira / 10h

Escola João Rodrigues Cardoso

Águas Belas / Agreste Meridional

Interação artística: Tribo de Índio / Tlaka Fulni-ô

25/11/2021 – quinta-feira / 15h

EREM Carlos Rios

Arcoverde / Sertão do Moxotó

Interação artística: Coco Raízes / Samba de Coco Raízes de Arcoverde

26/11/2021 – sexta-feira / 10h