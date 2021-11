Escola Teológica Pastoral está com matrículas abertas para 2022

Estão abertas as matrículas da Escola Teológica Pastoral Nova Evangelização (ETPNE) para o ano letivo 2022. Cada paróquia, área e setor pastoral receberam, como de costume, via e-mail, três requerimentos de matrícula para candidatos do primeiro ano do curso de Teologia Pastoral para Leigos. Interessados devem procurar o padre de sua respectiva comunidade paroquial.

“Na Diocese de Nazaré, a Escola Teológica muito tem contribuído com a formação dos nossos leigos(as). É necessário oferecer aos leigos na paróquia esta oportunidade de receberem uma sólida formação teológica” (Trecho da Carta de Comunicação).

O curso de “Teologia Pastoral para Leigos”, com mais de 24 cadeiras nas diversas áreas da evangelização, tem duração de 4 anos, distribuídos em 8 períodos, e abrange uma carga horária de 760 horas/aula. As aulas são ministradas aos sábados pela manhã, no horário das 8h às 12h. O corpo docente é composto por padres, seminaristas e leigos(as) da própria diocese. A finalidade é preparar os agentes pastorais para atenderem as necessidades atuais da Igreja nos campos da missão e da formação.

Cada requerimento deve ser preenchido e assinado por apenas um candidato e deve conter a assinatura do pároco ou administrador paroquial, com o devido carimbo da paróquia ou área pastoral. É necessário, ainda, vir acompanhado da taxa de matrícula (R$ 40,00 – quarenta reais), xerox de documento oficial com foto, certificado de conclusão do ensino médio ou curso superior e uma fotografia 3×4. As fichas devem ser entregues até 31 de janeiro de 2022, secretaria da Escola Teológica.

As atividades presenciais da Escola Teológica foram retomadas em 04 de setembro deste ano. Desde março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, as aulas estavam acontecendo remotamente. Na ocasião, o diretor da ETPNE, padre Marcos Antônio, falou que o retorno das aulas presenciais, num período ainda marcado por tantos desencontros causados pela pandemia, é motivo de grande alegria.

Escola Teológica Pastoral Nova Evangelização

Há mais de 25 anos, a Escola Teológica Pastoral Nova Evangelização atua na capacitação de evangelizadores na Diocese de Nazaré, tendo sido criada, justamente, com objetivo de cooperar com a formação e capacitação dos agentes de movimentos e pastorais desta Igreja Particular.

A ETPNE está situada no Centro de Pastoral Dom Manoel Lisboa de Oliveira, localizado na Avenida Francisco Viana, nº 1424, Bairro de Santo Antônio, em Carpina-PE. Mais informações: (81) 99659-5342 | escolateologicadn@yahoo.com.br

