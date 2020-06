Cestas básicas chegam à 10 mil famílias do Agreste de Pernambuco

Uma corrente solidária tem movimentado Recife através de doações. A iniciativa Empresários Por Pernambuco, com parceria com a Associação Novo Jeito e a plataforma Transforma Brasil, tem transformado o dia a dia de milhares de cidadãos em meio à pandemia do novo coronavírus. Até o momento, mais de 60 mil cestas básicas foram distribuídas. E para alcançar ainda mais famílias, a Fundação Banco do Brasil soma esforços em ação para beneficiar 50 mil pessoas.

Com investimento social de R$ 597 mil, serão destinadas 10 mil cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social que estão sem renda, como ambulantes, catadores de recicláveis, feirantes, artesãos, quilombolas, entre outros que tiveram suas atividades reduzidas ou paralisadas.

As distribuições acontecerão de 25 de junho a 09 de julho, em quatro municípios: Vitória de Santo Antão, Gravatá, Caruaru e Belo Jardim. As cestas contém: arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, fubá, sardinha, leite em pó e óleo, além do kit de higiene e limpeza.

Empresários unidos

Empresários Por Pernambuco é uma inciativa de empresários pernambucanos, liderado pela Viana & Moura Construções, o Grupo Cornélio Brennand, o Grupo Moura e a Ferreira Costa para atuar com ações de solidariedade para ajudar as famílias pernambucanas vulneráveis. A coordenação das doações e distribuições é feita pela Associação Novo Jeito e Transforma Brasil – a maior plataforma de voluntariado no país – e conta com a colaboração do Governo do Estado e das prefeituras municipais.

Proteja e Salve Vidas

Em Pernambuco, a campanha Proteja e Salve Vidas realizou o investimento social de R$ 2,5 milhões, impactando 95 mil pessoas com a distribuição de 20 mil cestas básicas a mais de 9 mil famílias. A iniciativa tem o apoio da BB Seguros, que destina recursos à Fundação Banco do Brasil para ações de assistência social, prevenção e combate a pandemia de Covid-19.

Doações

A Fundação Banco do Brasil continua recebendo doações para apoiar ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os recursos serão utilizados para assistência social, alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e repassados à sociedade por meio de entidades privadas sem fins lucrativos e com notória atuação nas áreas de assistência social e saúde.

As doações podem ser feitas por cartão de crédito, débito e transferências em conta corrente.

Banco do Brasil (001)

Agência: 1607-1

Conta corrente: 19.000-4 – Coronavírus FBB

Foto: Reprodução