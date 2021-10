Coaf destaca técnicas de cultivo e colheita de milho na Zona da Mata

O engenho Gambá, em Tracunhaém-PE, foi palco do treinamento técnico dos produtores de cana interessados também no cultivo de milho na região. Houve até a exibição da colheita feita pela MF5690 da Massey Ferguson. A empresa foi uma das parceiras do evento promovido pela Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana (Coaf), junto com a Corteva, Yara, DaFonte e a Agropecuário BC. O evento foi realizado nesta quarta-feira (27). O Dia de Campo Integra o Programa Federal Próspera que vem potencializando o milho no Nordeste.

“O programa conecta o agricultor com a cadeia do valor do milho. Estimula o desenvolvimento sustentável, aumento da produtividade e a renda”, diz Hermano Wanderley, gerente comercial da Coaf. O gestor e sua equipe de técnicos participou do Dia de Campo, representando o presidente da cooperativa, Alexandre Andrade Lima. A Coaf atuou diretamente na promoção do treinamento. As inscrições de todos os psrticipantes ocorreram através da cooperativa. O Próspera, com seus parceiros, entra com a qualificação e capacitação dos agricultores, com foco no plantio e na comercialização.

“O Nordeste brasileiro precisa de milho, pois é importador de milho para o seu mercado interno. Tenho certeza que, com esse programa Prospera, que envolve genética, máquinas, fertilidade do solo de maneira correta e assistência técnica, junto com as políticas públicas do Ministério da Agricultura, será um sucesso”, destacou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante lançamento semanas antes.