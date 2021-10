Reitor da UFRPE visita LabSolos da AFCP durante evento da Ridesa

Acompanhado do vice-presidente e diretor do Departamento Técnico da AFCP, Paulo Giovanni Tapety Reis, o reitor Marcelo Brito Carneiro Leão conheceu as instalações do Laboratório de Análise de Solos da entidade canavieira

A Rede Interuniversitária Para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa) liberou novas variedades de cana RB em evento na Associação dos Fornecedores de Cana de PE. Antes disso, presente no local, o reitor da UFRPE, Marcelo Carneiro Leão conheceu o LabSolos/AFCP, junto à sua comitiva formada pelos também professores Fernando Freire (diretor da Fadurpe), Ricardo Souza (diretor do Instituto IPÊ/UFRPE, e Djalma Eusébio (Coord. do PMGCA/UFRPE e da Ridesa).

“O reitor nos parabenizou pelo investimento na ciência. Mostrou-se muito satisfeito com o empreendimento e colocou a UFRPE à disposição”, conta o anfitrião Paulo Giovanni, vice-presidente e diretor do Dep. Técnico da AFCP. Na sequência, acompanhou o lançamento das variedades de cana RB, no auditório da entidade, bem como a homenagem dos funcionários, técnicos canavieiros e produtores de cana à ex-reitora da UFRPE, Maria José de Sena, que é assessora da reitoria e professora dessa instituição federal.