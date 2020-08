A Prefeitura Municipal do Condado através da Secretaria Municipal de Saúde, confirma a população o resultado laboratorial de mais 3 casos positivos para COVID-19 no município.

Os pacientes são uma criança de 02 anos, residente no bairro: novo tempo, internada em âmbito hospitalar. Além de dois homens, sendo um com 38 anos e outro com 41 anos. Ambos são do bairro: Novo Condado, e eles se encontram em isolamento domiciliar.