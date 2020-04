Condado confirma o primeiro caso do novo coronavírus

O município de Condado, através da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o primeiro caso para COVID- 19.

A vítima é uma mulher, 42 anos de idade e residente no Bairro Centro. A mesma encontra-se internada em hospital particular.

Em nota publicada a prefeitura explica que “ressaltamos que por termos sido contactados pelo hospital, o resultado desta paciente poderá não ser contabilizado no dia de hoje pelo Estado. Reforçamos assim a importância da população permanecer em casa”.

MATA NORTE// Com o surgimento desse primeiro caso em Condado, a região da Mata Norte de Pernambuco registra 12 municípios com um total de 40 casos confirmados. Fazem parte dessa lista: Paudalho (10), Goiana (06), Aliança (05), Timbaúba (04), Carpina (03), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (02), Chã de Alegria (02), Tracunhaém (02) Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (02) e Condado (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 14. Os óbitos aconteceram em Paudalho (05), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02) e Goiana (03) e Aliança (01).