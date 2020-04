Macaparana registra segundo óbito por COVID-19

A Prefeitura Municipal de Macaparana, através da Secretaria de Saúde, informou no último domingo (19) o segundo óbito de paciente com COVID-19 no Município.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado a vítima é um homem de 78 anos, portador de neoplasia pulmonar. A nota publicada informa que “no dia 13/03 deu entrada na Unidade Mista com desconforto respiratório, após exame de Raio-X Torácico, foi encaminhado para o Hospital Otávio de Freitas com diagnóstico de Derrame Pleural em oxigênio por cateter nasal. No dia 14/04 apresentou tosse, dispnéia e saturação de oxigênio menor do que 95%, levando ao diagnóstico de SRAG- síndrome respiratória aguda grave, gerando investigação para o Coronavírus. No dia 18/04, foi a óbito com exame Positivo para COVID-19”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Macaparana orientou os familiares quanto ao velório e o período de quarentena para contatos.

A primeira morte por COVID-19 na cidade foi registrada no último dia 04 de Abril. A vítima foi um homem, de 73 anos, que era tabagista, hipertenso e diabético, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

REGIONAL// O número de casos confirmados do novo coronavírus na Mata Norte de Pernambuco corresponde a 40 e um total de 14 mortes. Os óbitos aconteceram em Paudalho (05), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02) e Goiana (03) e Aliança (01).