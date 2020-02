Diocese de Nazaré lamenta morte do Monsenhor Orlando

A Diocese de Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, publicou uma nota de pesar pelo falecimento do padre surubinense, Mons. Orlando do Nascimento Silva. Acompanhe:

Com profundo sentimento de pesar, a Diocese de Nazaré comunica o falecimento do MONS. ORLANDO DO NASCIMENTO SILVA, em Recife-PE, no Real Hospital Português, hoje, dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, aos 64 anos de idade, 39 anos de sacerdócio e pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria do Cambucá-PE.

O velório será na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria do Cambucá-PE, a partir da manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Às 15h, nesta Igreja, será celebrada a Missa de Corpo Presente, presidida pelo Senhor Bispo Diocesano e concelebrada pelo clero diocesano e demais padres e diáconos presentes. Após esta Missa, o féretro seguirá para a cidade de Surubim-PE, onde será sepultado no Cemitério Público São José.

Nascido aos 19 de outubro de 1955, em Surubim-PE, e ordenado sacerdote aos 02 de julho de 1980, no Rio de Janeiro, pelo Papa João Paulo II.

Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e fiéis das paróquias que o receberam como pastor zeloso.

Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a Vossa luz!

Nazaré da Mata (PE),10 de fevereiro de 2020

Foto: Paróquia de Nossa Senhora do Amparo – Macaparana-PE