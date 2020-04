Estudantes de Feira Nova receberão kits alimentícios

A Prefeitura Feira Nova anunciou que irá distribuir kits de alimentação que compõem a merenda escolar para os alunos em situação de vulnerabilidade social cujas famílias estejam cadastradas no CADÚNICO e PBF.

A medida visa amenizar os efeitos negativos na renda das famílias devido a situação de pandemia mundial do Coronavírus. A entrega dos kits de merenda será feita ainda esta semana, através da Secretaria Municipal de Educação, que cumpre as orientações do MEC/FNDE.

Os critérios de entrega se baseiam em informações fornecidas pela Assistência Social, bem como pela equipe gestora/coordenadora das escolas da rede. Os gestores contatarão os pais ou responsáveis dos alunos que compõem o referido cadastro. A entrega será organizada pela equipe gestora de cada escola, que seguirá um cronograma acordado entre os gestores e as famílias.

Foto: Assessoria de Comunicação