Glória do Goitá registra primeira morte por COVID-19

O município de Glória do Goitá divulgou, nesta terça- feira (21), o primeiro óbito de paciente por COVID-19. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde a vítima é um homem, 86 anos de idade, portador de Diabetes Mellitus, além de ser hipertenso e tabagista.

Sobre a vítima foi divulgado ainda que o mesmo era“residente em outro município, onde apresentou os primeiros sintomas em 24 de março do corrente ano, que foram: febre, dor de garganta e desconforto respiratório. Foi levado a Unidade Mista Maria Gaião Guerra em 08 de Abril, de onde foi transferido para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e notificado caso suspeito em 09 de Abril”. O paciente permaneceu internado, foi colhida a amostragem, recebendo todos os cuidados necessários e aguardando o resultado do exame que foi divulgado no último dia 12 de Abril.

A nota afirma ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, através da Equipe de Enfrentamento e da Vigilância em Saúde, estão tomando as providências cabíveis referente as informações, contatos e orientações aos cuidados da família da vítima que tiveram contato com o mesmo.

A cidade de Glória do Goitá possue um total de 03 casos confirmados de pacientes com a COVID-19.

OBITOS/ O número de mortes na Mata Norte corresponde a 16. Os óbitos aconteceram em Paudalho (06), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02), Goiana (03), Aliança (01) e Glória do Goitá (01).